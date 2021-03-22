俄外長今訪陸 北京：中俄堅決反對霸權

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫於今明兩日訪問中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩今說，大陸國務委員兼外交部長王毅將與拉夫羅夫於廣西桂林舉辦會談，中俄始終肩並肩站在一起，堅決反對世界上的霸權霸道和霸凌。

澎湃新聞報導，華春瑩今日下午在大陸外交部例行記者會上表示，王毅與拉夫羅夫將就雙邊關係與國際問題上的地區合作，包含中俄高層交往等議題進行深入溝通，相信這次拉夫羅夫的訪問，能讓中俄關係取得進一步發展。

有媒體詢問俄外長在美中高層對話結束後進行，是否為特意安排？華春瑩強調，中俄本就是非常親密的夥伴，雙方一直在各層級保持密切交往，中國大陸、俄羅斯與美國都是聯合國安理會成員，各方對世界和平安全負重要責任。

她強調，中俄發展不針對特定國家，關係坦坦蕩蕩，光明磊落，不像個別國家拉幫結派，有著不可告人的陰謀，甚至陽謀。

拉夫羅夫近日受訪時表示，以美國為首的西方國家仍在國際事務中奉行霸權政策，試圖阻撓世界多極化和民主化趨勢，將自己的意志和要求強加給他國。中俄的首要任務是繼續加強高水準合作，共同推動世界多極化發展和區域一體化協作。

華春瑩對此回應，世界越是動盪不寧，中俄合作越是要堅定前行。長期以來，以美國為首的西方國家動輒打著所謂民主和人權的旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了很多麻煩，甚至成為動盪和戰亂的根源。中俄始終肩並肩站在一起，背靠背緊密合作，堅決反對世界上的霸權霸道和霸凌，成為維護世界和平穩定的中流砥柱。