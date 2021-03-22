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我駐港代表仍未赴任 邱太三籲港府審慎處理

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港辦事處處長盧長水無法就任，全處只剩正式職員十人，陸委會主委邱太三表示，港府應審慎處理這個問題。記者賴錦宏／攝影
香港辦事處處長盧長水無法就任，全處只剩正式職員十人，陸委會主委邱太三表示，港府應審慎處理這個問題。記者賴錦宏／攝影

民進黨2016年重新執政後，台港雙邊官方關係如同兩岸關係一樣急凍，陸委會任命的香港辦事處處長（駐港代表）盧長水應於2018年7月接任，因港府遲遲未發簽證，迄今仍未能赴香港就任，我駐港人員也無法延長簽證，辦事處正式工作人員僅剩10人。陸委會主委邱太三今在立法院表示，若香港政府期待兩邊交流能夠更加有序且持續，港府應審慎處理這個問題。

國民黨立委魯明哲在立法院內政委員會質詢時指出，港澳處長至今懸缺無法派任，如此嚴重缺額情況下，能否達到基本服務需求？還是就不玩了？直接撤掉？原本編制是30人管當地36個約聘人員，現在變成10個人管54個約聘人員，移用業務費，未來我方編制人員簽證到期後，該如何因應？

邱太三會後受訪時表示，原來編制預算就只有19人，目前這19人都按照雙方過去所訂範文程序，只不過香港採取片面不合理的要求跟處置，導致我方成員遭遇到一些困擾，也按照程序跟香港政府做溝通。

他表示，如果香港政府期待台港的交流能夠更加的有序，而且能夠更加的持續。香港方面應該要審慎來處理這個問題。

香港 簽證 立法院

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