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談「建設性模糊」 邱太三：秉持善意理解務實處理問題

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會主委邱太三表示，大陸應務實檢視，到底其對台政策對兩岸人民真的有利嗎？真的賺到了嗎？（記者賴錦宏／攝影）
陸委會主委邱太三表示，大陸應務實檢視，到底其對台政策對兩岸人民真的有利嗎？真的賺到了嗎？（記者賴錦宏／攝影）

針對我方提出的「建設性模糊」與「九二共識」有何不同？陸委會主委邱太三表示，兩岸的互動，基本上不應該有任何一方來強加政治框架，當然也不能在所謂的軍事威脅下來交流，所以兩岸未來交流，如果能夠秉持善意的理解、務實的來處理問題，才是重點所在。

他表示，其次，大家都知道國民黨所主張的「九二共識」這個用詞，事實上，台灣人民是無法接受的。這也是國民黨自己要去面對的。

邱太三表示，「九二共識」在台灣所引發的爭議，連國民黨自己內部都有不同的說法。更不要說國民黨和中國大陸也有爭議和說不清的地方。重點是，「九二共識」對台灣民眾來講，是無法接受，也無法去做這樣的理解。兩岸誠如王金平前院長所提到的，如果大家彼此都有善意，也有同理心，什麼事情都可以來做進一步的溝通跟交流。

關於建設性模糊，邱太三表示，「不是所有的事情，都要對岸同意，才叫做所謂的對話或交流」。如果對岸真的能夠務實看待，不管過去所採取的對台政策為何，應該要檢視到底其對兩岸人民真的有利嗎？他真的賺到了嗎？

他說，各位都很清楚，就像農產品這種問題，大陸（的做法）讓台灣民眾更加團結。大陸不按照國際秩序、國際貿易慣例來處理問題，顯然會讓（台灣）人民更加反感。

對於阿拉斯加美中會談，邱太三表示，對於美中會談結果的研判，中美也確實提到了台灣議題。陸委會跟外交部也適時表達政府嚴正立場，「中華民國是一個主權獨立的國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分」。

他說，台灣也透過媒體來做澄清、說明及反駁。後續中美針對台海或印太情勢的結論，我方都陸續做資料蒐集，也在做研析。

九二共識 邱太三 國民黨

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