李明哲音訊全無？ 邱太三：李年初有寫信給母親

非政府組織工作者李明哲2017年遭中國大陸逮捕，日前有民間團體指其通訊權遭到剝奪。陸委會主委邱太三今天在立法院表示，李明哲「今年初有寫信給他媽媽」，但妻子李凈瑜卻稱無法和丈夫聯繫上。

邱太三今天上午列席立法院內政委員會會議，報告業務概況、處理2021年度預算凍結書面報告案並備質詢。

時代力量黨籍立法委員邱顯智質詢時表示，台灣人權促進會等民間團體日前與李凈瑜舉辦聲援記者會，指出李凈瑜曾赴陸探視李明哲達16次，李明哲母親也前往探視過1次，但自去年至今，家屬已無法前往探視，李明哲現在是「音訊全無」的狀態，詢及陸委會是否掌握相關情況。

邱太三則回應，李明哲「今年初有寫信給他媽媽」。

邱顯智質詢時指出，李明哲被中國大陸當局以「顛覆國家政權」罪判刑5年後，家屬至今仍未收到判決書，也無人知曉李明哲刑滿的日期，詢及陸委會掌握的情況。

邱太三表示，大陸方面應該會按照相關規定來做後續處理，政府也會持續關注；呼籲中國大陸，民主、法治跟人權是台灣民眾持續且基本的信念與價值，政府也都秉持這樣的概念執行政策，大陸方面的所作所為如果無法讓台灣民眾信賴的話，「我相信，他們自己應該知道」。

邱顯智另詢及同遭中國大陸逮補、關押的台灣民眾李孟居、學者蔡金樹等人狀況。邱太三表示，陸委會都有持續跟他們的家屬保持密切聯繫，如果有需要政府協助的地方，也會透過海峽交流基金會及其他管道提供協助。

民進黨籍立委羅美玲質詢時也就李明哲狀況，詢及是否代表李明哲與家屬並非完全斷訊；邱太三回應，李明哲可能是跟太太李凈瑜的聯繫不暢通。至於李明哲身體狀況，邱太三則表示，目前都還可以。