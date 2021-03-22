回應陸委會 國台辦：中國主權從未分割 勿偷換概念

陸委會日前回應美中高層會談涉台問題時強調，台灣從不屬於中華人民共和國，未來與發展只有台灣人民有權決定。大陸國台辦今回應稱，海峽兩岸雖尚未統一，但中國主權與領土完整從未分割，也不容分割，要求民進黨別偷換概念，並警告「進行謀獨挑釁，是很危險的。如不悔改，必將自食其果。」

大陸國台辦以發言人朱鳳蓮的名義回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。堅持一個中國原則是國際社會普遍共識。這一歷史事實和法理基礎，任何人、任何勢力都無法改變。

朱鳳蓮表示，海峽兩岸雖然尚未統一，但中國主權與領土完整從未分割，也不容分割。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。

朱鳳蓮說，台灣是全中國人民的台灣，涉及中國主權與領土完整的問題，必須由全中國人民決定。民進黨政府企圖偷換概念，進行謀獨挑釁，是很危險的。如不悔改，必將自食其果。

朱鳳蓮指出，祖國必須統一，也必然統一，「這是中華民族偉大復興的必然要求。」台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，大陸將繼續團結廣大台灣同胞推進兩岸關係和平發展、融合發展與祖國統一進程。

美中高層會談期間，陸方代表表示，台灣問題事關中國主權與領土完整，涉及中國核心利益，沒有退讓餘地。

陸委會對此反駁，重申中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國、未來更不可能是，台灣的未來與發展只有2300萬台灣人民有發言權與決定權。