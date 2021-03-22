北京大學國關教授王棟：中美對話是「以鬥爭促合作」

北京大學國際關係學院教授王棟表示，這次中美高層會談，從總體上看還是有益的、積極的一次對話。在會談中，中美雙方就各自關心的問題闡明了立場。整個會談可謂是「以鬥爭促合作」，通過對話加深了相互的了解。未來中美關係仍面臨很大挑戰，中國應保持戰略定力和戰略耐心。

針對此次會談開場致詞時，中美雙方激烈交鋒，王棟接受中評社訪問指出，最主要原因是美方嚴重違反外交禮儀。尤其是，在會談前夕，美國因香港問題金融制裁24名中方官員，可謂是對中國內政的嚴重干涉。美方在開場白中提及中國內政問題，無疑是希望借這種「居高臨下、盛氣凌人」的態度來給中方製造心理上的壓力。中方代表在回應中嚴正表明中國立場，展示了中國捍衛主權和核心利益的堅定決心，打掉了美方的氣焰和傲慢。

王棟分析，事實上，在開場白環節亮明立場有利於後面要展開的三場會談，這可被看作是一次非常經典和精彩的外交案例。會談中，中美雙方就各自關心的問題闡明了立場。中美之間在很多問題上存在嚴重分歧，美方對中方更是有著嚴重的意識形態偏見，因此，整個會談可謂是以鬥爭促合作，通過對話加深了相互的了解。

王棟說，中方在一開始就將此次對話定位為戰略對話，體現了中國對中美關係戰略高度的定位。相對而言，美國在這方面的格局顯得不夠高，誠如王毅所言，「在此次會談中，美國還是在單方面拉單子提要求」，這完全是一種錯誤的認知。

他表示，中美關係如何定位是一個很重要的問題。中美是世界第一和第二大經濟體，促進兩國關係對於全球的和平和繁榮都有著重要意義。如果中美陷入冷戰，那麼世界將會分裂，這將是一場災難。儘管美國一開始不願意承認此次會談為戰略對話，但這仍是不容改變的事實。而且，從此次會談之後美方的表態來看，他們也認識到了中美對話管道暢通的重要性。

中美此次會談之後，並無釋出明確的後續會議消息。王棟分析，當前倒不用急於確定下次對話的日期。要看到，現在中美關係處於一個特殊的時間節點。過去幾年中，由於川普政府的各種倒行逆施、破壞國際關係準則的做法，使中美關係已經遭到嚴重破壞。現在的當務之急是如何使中美關係撥亂反正、重回正軌。

王棟表示，此次會談是拜登政府上台之後中美第一次高層面對面溝通，其重要性是毫無疑問的。但是會談之前，雙方都表示不要對此次會談抱有過高期待。中方雖然希望美方能夠回到理性務實的軌道之上，但是也要看到美國國內複雜的政治氛圍。美國國內民粹主義、種族注意、新麥卡錫主義當道，理性的聲音受到威脅；美國精英集團中存在的意識形態上的根深蒂固的傲慢和偏見；拜登政府也面臨著反華派的強硬壓力。

王棟認為，中國應保持戰略定力和戰略耐心。只要堅持維護以聯合國憲章為核心的國際秩序，國際社會和美國國內理性務實、理解支持中國的力量就會越來越多。到時候，美國亦會被推動著走向理性務實的軌道，中美關係也會重新走上健康穩定的發展軌道。