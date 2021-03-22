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邱太三拋「建設性的模糊」 前海基會顧問蔡志弘提解方

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
前海基會顧問蔡志弘日前參加江丙坤董事長紀念音樂會。（取自蔡志弘臉書）
前海基會顧問蔡志弘日前參加江丙坤董事長紀念音樂會。（取自蔡志弘臉書）

陸委會主委邱太三日前提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數，大陸國台辦則強調，不能否定「兩岸同屬一中」，雙方仍未有交集。前海基會顧問、北商大榮譽講座蔡志弘對此表示，去年他曾提出基於中華民國憲法的「二○諒解」新概念，對照民共最新表態，此概念或可成為當前兩岸僵局的解方。

邱太三上周四在陸委會記者會對大陸提出呼籲，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數，並表示兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此智慧及態度。他強調，兩岸要「相互尊重、務實對話」，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮廿日回應表示，「如果以所謂『建設性的模糊』否認『兩岸同屬一個中國』，那只能證明民進黨當局繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。」

蔡志弘受訪指出，去年他多次在報章上提出「二○諒解」新概念，希望能化解兩岸僵局。「二○諒解」立基於中華民國憲法和兩岸關係條例，論述包容性涵蓋兩岸藍綠紅三黨的政治主張，應可作為三方都能接受的最大公約數。

他指出，「二○諒解」核心概念和表述為：在處理兩岸關係時，以中華民國憲法和兩岸關係條例為基礎之「一中內涵」，推動兩岸關係和平發展，為人民謀求最大福祉；「二○諒解」核心精神可概稱為「一中內涵，相互理解」。

蔡志弘解釋，蔡英文總統在二○一六年就任時，即提出依據中華民國憲法和兩岸關係條例處理兩岸事務，差別只在於，「二○諒解」據此延伸出「一中內涵」四字，凸顯兩岸在憲制上的交集。對台灣而言，「一中內涵」既出自於中華民國憲法，自無矮化中華民國的問題。

他進一步表示，「二○諒解」之「一中內涵，相互理解」，可為兩岸互動搭橋，至於「一中內涵」的解釋和定義，容或兩岸雙方各自詮釋，保留彈性空間，符合邱太三所謂「建設性的模糊」說法。

蔡志弘分析，對北京來說，最重要的是體現「兩岸同屬一中」的意涵，曾任國台辦主任的大陸外交部長王毅曾在華府智庫內部討論時提到，期待台灣方面以自己的方式、表明願依照「他們自己（台灣）的憲法」，繼續推動兩岸關係和平發展，由此可相信，「二○諒解」之「一中內涵，相互理解」也能被對岸所接受。

在美中台關係迎來結構性的變局之際，蔡志弘希望能拋磚引玉，透過「二○諒解」傳達兩岸抱持相互理解和尊重的善意，找出彼此可接納的最大交集，化解僵局，創造台海和平穩定前景，就存乎於在位者的一念之間。

國台辦 邱太三

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