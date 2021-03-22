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加拿大前外交官康明凱案 北京法院今開審

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
加拿大前外交官康明凱案，北京法院今開審。(美聯社)
加拿大前外交官康明凱案，北京法院今開審。(美聯社)

在中國大陸因為涉及間諜罪被拘押超過兩年的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），今日將於北京第二中級人民法院閉門受審，港媒星島網報導，有大批警員戒備並拉起封鎖線。加拿大駐大陸使館臨時代辦倪傑民早上抵達北京的法院大樓外，希望能夠獲准入庭旁聽。

康明凱的妻子對路透表示，丈夫及另一名被中國扣留的加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）都是無辜的，只是捲入地緣政治爭議，形容兩人被扣押是不公義，必須繼續爭取兩人獲釋。

邁克爾在上周五在丹東中級人民法院就被控為境外刺探、非法提供國家秘密罪的案件出庭受審，案件不公開審理，丹東市法院將擇日宣判。

康明凱和邁克爾2018年在中國大陸被捕，去年6月正式被起訴。加拿大一直認為事件與應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟有關。

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