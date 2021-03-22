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邱太三：呼籲對岸放棄強加政治框架、停止軍事威脅

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會主委邱太三。記者賴錦宏／攝影
陸委會主委邱太三。記者賴錦宏／攝影

陸委會主委邱太三廿二日上午在立法院表示，面對兩岸關係，政府將秉持蔡總統所提「不冒進」的務實態度與立場，在符合對等尊嚴的原則下，我方願意共同促成有意義的對話，也期待在新冠肺炎疫情有效控制時，兩岸逐步恢復正常有序交流，增加理解、減少誤解。

他表示，過去一年，中共不斷加大對台打壓威嚇，軍事侵擾行動嚴重破壞台海現狀及兩岸長期相互克制的和平默契，意圖以製造台灣恐懼的心理壓力，強迫我妥協在無立足空間的政治框架，我方認為「與其派飛機，不如創造商機」，這些負面舉措，不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。

邱太三在口頭報告時指出，中共今年「對台工作會議」及兩會中，均重申其「一個中國原則」及「反獨促統」的對台主張，認為「時、勢」主導權在陸方，強調增強底線思維與鬥爭精神，施壓我方接受其所設定矮化台灣的政治框架。對岸一方面稱促進兩岸交流融合，另方面卻持續批判打壓及堅持不放棄對台動武，這是造成台海及區域情勢緊張對立的主因。

他說，面對兩岸情勢變化，政府致力維護台海和平穩定現狀，堅定捍衛國家主權及民主；根據陸委會民調顯示，台灣主流民意長期主張維持現狀，支持政府兩岸政策，並且反對北京強制性的主張與作為。

邱太三表示，台灣堅持主體性與和平處理問題，不冒進、更堅守原則，同時有決心維持台海現狀。呼籲對岸秉持相互尊重、善意理解的態度，放棄強加於台灣的政治框架、停止對台軍事威脅與外交打壓，透過務實、建設性的交流對話，處理分歧，避免負面解讀及誤判，才能促成兩岸和平共處，真正維護民眾的福祉與權益。

台海 邱太三 陸委會

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