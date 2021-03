中美對話「小趙薇」口譯16分鐘獲讚賞 布林肯稱「應加薪」

中美兩國在3月18日至19日於阿拉斯加安克拉治(Anchorage)舉行「2+2」高層戰略對話,其中曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後,以流暢的英語翻譯轉述,不少大陸網友讚賞其專業表現。

在首場對話的開場陳述階段,美國務卿布林肯(Antony Blinken)和國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)兩人在開場白中指責中國的內外政策。楊潔篪臨場作出反應駁斥美方的指責,整個發言長達16分鐘。當發言結束後,張京準備翻譯時,楊潔篪直言「It's a test for the interpreter」(這對翻譯是個挑戰)。

這時候美國國務卿布林肯也插話說「We're going to give the translator a raise」(我們應該給翻譯加薪)。其後張京以沉穩大氣、完整準確表達楊潔篪的發言,贏得了大陸網友的讚譽。

資料顯示,張京現為中國外交部翻譯司的高級翻譯。張京2003年從杭州外國語學校畢業,保送到外交學院英語專業,2007年進入中國外交部翻譯室英文處從事口筆譯工作。2008年至2009年公派英國留學獲碩士學位,其後多次承擔「黨和國家領導人」外事活動口筆譯任務。

早在2013年3月11日,在十二屆全國人大一次會議新聞中心舉行記者會,張京因為神似女明星趙薇而引起不少媒體的注意。張京不僅翻譯神情專注,還被冠以「冷艷」的標籤。據了解,她還擅長唱歌、跳舞、表演和畫畫,最喜歡的運動是打排球。網上資料顯示,她的先生也從事外交工作。

曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後,以流暢的英語翻譯轉述,不少大陸網友讚賞其專業表現。(香港01資料照)

