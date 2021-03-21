中美高層激烈交鋒 環時：保持戰略耐心不衝動

美中外交高層日前激烈交鋒，中國大陸官方外圍媒體，環球時報社評稱，保持戰略耐心、不衝動是21世紀對大國的基本要求，認為矛盾和衝突太多，要有能夠容納這些矛盾和衝突的更大、有消化力的框架，「我們希望，中美無論情願還是不情願，都會被最終證明在朝著那個方向走」。

社評指出，在經歷了激烈、針鋒相對的開場後，中美在接下來的閉門戰略對話看來進行得還算順利，其結果遠好於人們的最壞擔心。雙方不僅把三輪會談都進行完了，沒有談不下去，且在對話結束後各自舉行的記者會上，雙方都說對話是坦率的，都提了在一些領域尋求「合作」這個詞。

社評認為，戰略對話的第一個作用是要雙方增加相互了解，避免彼此戰略誤判，在這方面應該說是有進展的。

社評稱，相信美國也通過這次對話有了更多對中國的了解。他們首先應該更清楚了，中國是不怕訛詐的，對捍衛自己的主權與核心利益有十分堅定的意志。中國尤其不允許美國干涉中國內政，這方面沒（得）商量。華盛頓精心打造地緣政治工具，中國卻不吃他們那一套，「你打你的，我打我的」。

社評說，要論中美衝突的本質，美國是要維護霸權、打壓中國作為第一人口大國的高速發展，它的戰略目標有著終極邪惡。中國則是為了讓人民過上更美好生活、繼續實現發展。又說「擊垮中國是狂想，嚇倒中國更是做夢」。雙方需接受在姿態上互不妥協的現實狀態，在極不友好的氣氛中尋找可能的合作點。