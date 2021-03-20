國台辦稱「建設性模糊」玩文字遊戲 陸委會：負面解讀

大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日稱，若以「建設性模糊」否認兩岸同屬一個中國，只能證明民進黨當局繼續打算玩文字遊戲與兩面手法。陸委會20日回應「一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。」

大陸國台辦20日上午以朱鳳蓮名義發布新聞稿指出，「如果以所謂『建設性的模糊』否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨當局繼續打算透過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。」

對此，陸委會20以書面答覆表示，政府堅定捍衛國家主權及民主自由、致力維護台海和平穩定的立場堅定一貫，但這始終是對岸不願尊重的事實及承擔的責任。陸委會強調維持「和平、穩定、發展」、兩岸共同為良性互動努力，已展現最大善意，「國台辦一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。」

陸委會強調，「北京當局以矮化台灣、非經我方同意的『一個中國原則』，做為其所謂『九二共識」的必要條件，並不斷以針對性軍事行動威脅台灣接受，絕非智慧處理兩岸政治分歧的有效途徑。」交流互動是雙向的，台灣已為後疫情有序交流、務實對話做出努力，呼籲陸方切勿刻意政治干擾，阻礙交流往來及損害民眾權益。