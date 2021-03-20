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接棒美中高層對話 俄中外長對話下周為普習會鋪路
結束中美對話後，中俄外長對話即將展開。俄羅斯外長拉夫羅夫下周22、23日登陸訪問。俄中友好、和平與發展委員會專家理事會俄方主席塔夫羅夫斯基表示，將為「普習會」兩國領導人會晤鋪路。
據俄羅斯衛星通訊社報導，塔夫羅夫斯基認為，從美中高層會談來看，如今美國與誰都不願意平等合作，「如果我們變得強大，那麼美國將不得不買帳。」
塔夫羅夫斯基認為，中俄外長隨後在桂林的會晤可能會談到美國，但最主要的還是中俄雙方在軍事、經濟和政治等方面的聯繫。
他還指出，王毅與俄外長拉夫羅夫的會晤還將涉及《中俄睦鄰友好合作條約》換新，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，中俄雙方已商定將條約延期，這將是中俄關係的里程碑新起點。
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