宣傳部門官員：新疆民眾欲起訴德國學者及BBC

據央視、《環球時報》等中國官媒報導，在中國外交部周四（3月18日）在北京舉行的一場涉疆問題新聞發布會上，中共新疆黨委宣傳部副部長徐貴相說，新疆部分民眾正在委托律師起訴英國廣播公司BBC，指控該媒體制造假新聞、傳播有關新疆的謠言、詆毀中國的新疆政策。部分群眾和企業也打算起訴研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）。

鄭國恩近年來發表一系列研究報告，披露新疆少數民族人權遭侵犯現象，包括中國在新疆建立再教育營、強制勞動及勞動力輸出、對穆斯林進行全面監控、強制維族婦女節育等。

徐貴相稱，鄭國恩的「所謂研究」是「不堪一擊」的謊言，並點名批評了BBC。他說，BBC等一些媒體打著「新聞自由」旗號，不經調查核實，跟風引用「偽學者鄭國恩所謂涉疆研究報告」，制播假新聞，對治疆政策說三道四，造謠污蔑，已「成為鄭國恩涉疆謊言謬論的傳播平台」。他還指BBC等一些媒體「在涉疆報導上不斷突破底線，完全喪失了新聞媒體的職業道德」。

中國天山網3月9日就曾報導稱，新疆部分企業及民眾正委托律師起訴德國學者鄭國恩，原因是他的「謠言」導致一些國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花及棉花制品，新疆部分棉農、加工企業遭受較大經濟損失。當地企業及民眾已向新疆地方法院提起民事訴訟申請，要求鄭國恩賠禮道歉、恢復名譽並賠償損失。

流亡維吾爾人：兒女被送入孤兒院

除鄭國恩堅持不懈地搜集、發布有關新疆少數民族境遇的信息外，不同的人權組織也在試圖調查新疆人權遭侵犯的證據。人權組織大赦國際周五（3月19日）發表的一份報告稱，一些流亡海外的維吾爾人反映，他們在新疆的未成年子女被送入「孤兒營」，被迫與親人分離。

大赦國際訪問了生活在澳洲、加拿大、荷蘭、意大利、土耳其的一些維族家庭。他們都是在2017年前中國當局對新疆少數民族開始嚴厲打壓之前離開家鄉的，因此沒有料到子女日後無法出國與他們團聚。

數對維族父母對大赦國際介紹，他們的孩子原本托付給親人照料，但這些親人後被關進教育營，孩子則被送入孤兒營，不被允許出國與父母團聚，甚至無法取得聯系。他們本人因擔心回疆也會被拘禁而不敢返回家鄉。

報告稱，新疆各地都設立了這樣的孤兒營（orphan camp），收容父母被關入監獄、教育營或其它拘禁設施的孩子，並對他們進行意識形態教育。大赦國際認為，該報告記錄的維吾爾人家庭被拆散的悲劇只反映了這一現象實際規模的冰山一角。

該組織中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示：「新疆發生的親人離散的悲劇反映了中國在『反恐』名義下，試圖對維吾爾人及其它穆斯林少數民族進行控制和灌輸教育的非人道性。」

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