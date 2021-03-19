香港泛民47人被捕案 5人放棄保釋1人遭拒絕

47名香港民主派人士因去年參與民主派「35+初選」，被港府指控「串謀顛覆國家政權罪」，其中被告之一的香港東區區議員徐子見19日在香港高等法院申請保釋遭法官拒絕，將繼續還押至5月31日再審，書面理由將擇日公布。同時，有5人放棄保釋申請。

央視新聞報導，徐子見被控告以來，提訊期間一直留在醫院缺席聆訊，19日首次到庭應訊，香港法官拒絕徐子見保釋申請。

同樣因為參與「35+初選」而被指控「串謀顛覆國家政權罪」的5名被告吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷及王百羽，先前也被香港法官拒絕保釋申請，5人再次申請保釋，案件於19日早上9時30分在香港西九龍裁判法院提訊。不過，這5人在庭上突然表示放棄保釋覆核申請，而吳政亨及林卓廷稱保留每8天申請一次保釋覆核的權利，他們將於25日到西九龍法院再提訊，其餘被告均表示放棄此權利，全部將繼續還押。