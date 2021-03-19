趙建民：兩岸面臨70年來最危險時刻4個理由

美中高層今日會談，牽動兩岸緊張神經，文化大學社科院院長趙建民今（19）日表示，兩岸面臨70年來最危險的時刻，有四個理由，大陸有能力也有意願來解決台灣問題、美中強不會開戰但會找代理人、國人心防鬆散、誤解美日印澳洲的「四方安全對話（Quad）」。

趙建民今出席「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前景」座談會稱，兩岸面臨70年來最危險的時刻，有四個理由：第一個，今日大陸有能力也有意願來解決台灣問題，毛、鄧時期對岸沒能力也沒意願，加上執政黨的「抗中」政策下加速大陸來解決台灣問題。

第二，中美從未如此處在高度對峙當中，但兩強不會開打，恐兩敗俱傷，在軍事、經貿上也不會全面開戰，中美貿易戰下美國仍每年賺3、4千億美元，不會向大陸開戰，可是中美對抗需要代理人來戰爭，而周邊的國家可能成為代理人，尤其是小國，台灣從來沒有這麼危險過。

第三，外在環境虎視眈眈，國人心防從未如此鬆散，「現在只有對抗，沒有政策」，要對抗就得全民皆兵，但我方也沒準備，就如南韓要對抗北韓，北韓人口不到南韓一半，但每年軍費都是我國的3.5倍，而台灣目前兵力只有17萬左右，「因為我們不覺得危險」。有一派認為大陸內部強權鬥爭，無力處理台海問題，但這是自欺欺人。

第四，美國、日本、印度和澳洲等「四方安全對話（Quad）」，有人認為台灣是跨四邊聯盟的準會員國，只要是反中聯盟，就會納入台灣，所以我們很安全。帶需注意的是，這是四邊安全對話，不是聯盟機制。

趙建民認為，美國在拜登領導下，是尊重體制，對「一中原則」再度確認，而台灣在兩岸政策是「對抗求和，依美抗中」，在兩岸對立高壓力，拜登要全力降溫。

「兩岸關係進入結構性的不穩定期」趙建民提出三理由：第一，美、中、台互相鄙視，美國亞特蘭大打死三名亞裔民眾，美方反中情緒濃烈、兩岸對抗。第二，台灣想要加入四方安全對話，並誤會這是反中聯盟，其實是抑制大陸在東海、南海的海權勢力擴張，尤其在產業鍊、價值鏈、科技產業鍊會做出一些調整，美中對抗價值鏈受損。第三，台灣只有升溫政策，聯美抗中、不打大陸疫苗、國安法等升溫政策，缺乏降溫機制，現在誰還敢主張兩岸和平，就扣上親中帽子。