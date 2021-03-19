李明哲被關4周年 民團及其妻要求保障通訊權及假釋

台灣人權工作者李明哲已被大陸關押迄今滿4年，國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會等團體19日舉行記者會，要求中國政府保障李明哲的通訊權及公布釋放日期；李明哲妻子李凈瑜則提出三大訴求，包括考慮假釋、讓李明哲和她通電話及對外正常通信。

自去年疫情開始，李明哲就不被准許對外撥打親情電話或寫信，家屬也無法探望，音訊全無。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，今天是李明哲被關押的第4年，也是在中國被關押的1461天，到目前為止家屬都沒有收到中國政府的正式判決書，也無從得知李明哲到底何時會被釋放。

邱伊翎指出，李明哲依然無法和家屬通電話，因此也沒有人知道李明哲現在在監獄的情況，她說，呼籲中國獄方讓李明哲打「親情電話」，以及保障健康權，這是中國監獄法授權給所有受刑人都應享有的基本權利，但至今已經第四年，李明哲一通電話都沒有打給他的家屬過。

李凈瑜則表示，國際組織不斷寫信給李明哲，但去年疫情爆發後，這些信件進不了李明哲被關押的湖南省赤山監獄，李明哲都收不到，而李凈瑜431天的時間裡，只收過李明哲寫給她的一封信。

李凈瑜說，疫情爆發使得全球生活秩序皆受影響，她明白因為如此無法探監，但她質問「中國政府有必要如此的殘忍？」連讓李明哲播一通親情電話給她都不行。「任何一個囚犯再超過刑期都有權獲得假釋，難道他是政治犯而因此被剝奪嗎？難道他是政治犯所以當別人都可以撥親情電話他就不行？難道因為他是政治犯，當外界都可以收到信，他卻都收不到。」

李凈瑜也不斷透過海基會及中國獄方申請探監，但也無法成行，她甚至表達可以接受長達一個多月的隔離期，但始終沒有得到消息。

李凈瑜盼望，中國政府能基於人道思考以下請求：第一，考慮假釋；第二，當全球疫情大流行探監不可行，讓李明哲和她通電話；第三，請允許李明哲對外正常通信，她強調，這三個訴求都是依據中共法律規定，她只是希望中國政府能遵循自己訂下的法令。