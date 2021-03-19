陸頒布農林22條措施後 口水戰持續

兩岸三月以來進入農林之戰，口水戰仍持續。北京對台頒布「農林22條措施」後，我方陸委會指，名為惠台，實則利中。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日回應，民進黨政府抹黑「農林22條措施」毫不奇怪，每次大陸對台頒布有利事情，他們都一概反對。

大陸國台辦以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿，指出「農林22條措施」是落實中共十九屆五中全會精神、推進「十四五」規劃實施的具體措施，進一步為台胞台企參與大陸農業林業高質量發展及鄉村振興提供同等待遇，將深化兩岸農業林業合作，增進兩岸同胞親情福祉，該措施得到台胞台企的熱烈響應。

朱鳳蓮指，民進黨政府攻擊抹黑「農林22條措施」，毫不奇怪，其一貫邏輯就是，每次大陸出台對台灣同胞有利的事情他們都一概反對，凡是對台灣同胞利益福祉有利的事他們就對著幹。

他稱，他們之所以如此，就是擔心廣大台灣同胞從大陸發展機遇中得到實實在在的好處，從而看穿他們的政治本性和欺騙伎倆，進而抵制他們製造兩岸對立的圖謀。

朱鳳蓮表示，民進黨政府企圖圍堵台灣同胞謀發展、求福祉的路，是不可能得逞的。他們堵不住台胞台企在大陸廣闊天地實現更好、更大發展的機遇，也堵不住台胞台企把握大陸發展機遇提升利益福祉的空間，更堵不住兩岸同胞走親走近的歷史趨勢。

陸委會此前指出，這項政策目的是磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助其振興鄉村，且作為對台統戰手段，「名為惠台、實則利中」。

陸委會表示，大多數台商及台灣農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數台灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使台灣人民產生反感，且不利兩岸關係長遠發展。