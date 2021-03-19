楊潔篪在中美高層對話談台灣問題 指繼續做出堅定回應

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今在中美高層戰略對話會上表示，台灣、香港、新疆都是中國領土不可分割的部分，陸方堅決反對美方干涉中國內政行徑，並將繼續作出堅定回應。

據大陸官媒央視新聞報導，楊潔篪在開場白上闡明陸方有關立場。他指出，中國農曆新年除夕，中共總書記習近平與美國總統拜登成功通話，一致同意雙方要加強溝通，管控分歧，拓展合作，這對今後一段時期中美關係發展有重要指導意義。

楊潔篪稱，此次中方應邀來到安克雷奇同美方舉行中美高層戰略對話，是落實兩國元首通話共識的重要舉措，也是兩國元首親自決策舉行的。兩國民眾和國際社會都期待對話能夠取得務實成果。

楊潔篪表示，」我們希望這次對話是真誠的、坦率的」。中美兩國都是世界大國，對地區和世界的和平、穩定、發展都負有責任。中國剛舉行了兩會，通過了「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要。中國正處於「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，到2035年將基本實現現代化，到2050年將建成社會主義現代化強國。

他指出，「中國抗擊疫情取得重大戰略成果，脫貧攻堅取得全面勝利，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，中國人民更加緊密團結在以習近平同志為核心的中國共產黨中央周圍。」

楊潔篪指出，中方主張和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，主張維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，而不是以一小部分國家制定的規則為基礎的秩序。

楊潔篪表示，世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論，不承認少數國家制定的規則就是國際規則。美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。中國堅持走和平發展道路，為國際和地區和平與發展、為維護聯合國憲章宗旨和原則作出不懈努力，而不像美國動輒動用武力，造成世界動盪、不安。

楊潔篪表示，美國國內在人權等方面存在很多問題。美國應當做的是改變自己的形象，管好自己的事，而不應自己的問題沒解決好，向世界轉嫁矛盾、轉移視線，不應對中國的人權、民主說三道四。「中國共產黨領導和中國政治制度得到中國人民衷心擁護，任何要改變中國社會制度的做法都是徒勞的。」

楊潔篪強調，中美都是大國，在抗擊疫情、實現復工複產、應對氣候變化等方面有很多共同利益。希望美方改變零和博弈思維，放棄「長臂管轄」等錯誤做法，不要濫用國家安全概念干擾兩國正常貿易往來。中美兩國應當同亞太各國都發展良好關係，應該有共同的朋友，這才是21世紀的處世之道。

他並說，臺灣、香港、新疆都是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉中國內政行徑，並將繼續作出堅定回應。美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。

楊潔篪表示，中美關係「破冰」以來取得很多成績，這是兩國有識之士共同努力的結果，來之不易。當前國際形勢發生很大變化，兩國在新形勢下一定要加強相互溝通，妥善管控分歧，努力推進合作，避免進行對抗。中美有過對抗的年代，中國都挺過來了。

他強調，事實證明，對抗對美國沒有好處。習近平指出，中美要實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。拜登也講中美要不衝突不對抗。雙方應全面正確貫徹兩國領導人共識，使中美關係重新回到健康穩定發展的軌道上來。