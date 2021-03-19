邱太三：九二共識已非「建設性模糊」

陸委會宣布將開放中國大陸商務人士來台，期待兩岸能否找到一個最大公約數，及「建設性的模糊」。何謂「建設性模糊」？陸委會主委邱太三表示，九二共識在國內已經引發相當大爭議，已經沒辦法運用在建設性模糊。

邱太三在立院備詢前受訪時表示，「建設性模糊」是美國前國務卿季辛吉提出，是指在談判中對敏感、爭議不下議題，能用模糊字眼來滿足雙方基本需求、立場，讓談判能進行；由於九二共識在國內已經引發相當大爭議，縱使是在國民黨內部也有不同意見，所以這九二共識一詞已經沒辦法運用在建設性模糊。

此外，對於國防部長邱國正昨天表示，台海若有軍事狀況，敵人「要打多久，我陪多久」。邱太三對邱國正在立法院的宣示表達感佩。他說，其實從蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都一再昭示國人，建設國防自主防衛能力是政府責無旁貸的目標，也是一定要達成的政策，邱國正答詢說法絕對可以激勵國軍士氣，振奮民心。

行政院發言人羅秉成受訪時則提到，被問及疫苗黑箱問題時表示，疫苗沒有黑箱的問題，疫苗的採購在指揮中心都是經過專家會議、相關公務員共同參與，也都有記錄，不會是黑箱，也沒有秘密會議的問題，跟簽約國有保密條款，當然要保密合約的義務，對於立院要成立調閱小組也都尊重。