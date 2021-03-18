外界盼重啟小三通 陸委會稱也想提2.0機制

重啟小三通為近期熱議話題，陸委會主委邱太三18日回應，重啟小三通是由疫情指揮中心判斷，陸委會也希望能對小三通提出2.0機制，但也得把小三通通關檢疫、碼頭等整體設施連貫的相關機制建置好，且疫情指揮中心也要根據防疫能量、金門居民反映和兩岸疫情實際狀況做通盤考量。

陸委會為防堵疫情蔓延，自去年2月10日暫停小三通客運往來，至今已滿一周年，金門縣長楊鎮浯曾呼籲中央啟動研議金廈防疫泡泡專案，重啟國境大門，解決金門民眾民生需求，紓解兩岸緊張關係。

對此，邱太三於18日舉行的例行記者會上表示，就陸委會而言，也希望能對小三通提出2.0機制，但坦白說，小三通整體的碼頭、通關、檢疫與後續聯繫機制，設備相當簡陋，「我們覺得要把通關檢疫、碼頭等整體設施要連貫的相關機制都建置好，這是政府現在努力在做的。」

邱太三更表示，小三通還需考量民眾的反映，金門民眾擔憂，小三通如果沒有帶來觀光或商務效益，僅僅只是轉口、轉機或轉船之地，「為什麼他們要承擔這樣的風險？」因此，指揮中心會洽各機關以及金門地方政府，根據防疫能量、居民反映，以及兩岸疫情實際狀況如何做通盤考量。

他說，台灣和帛琉的旅遊泡泡，是經過雙方政府和相關機關坦誠溝通，讓防疫機制彼此銜接，「如果你彼此沒有銜接，我想我們國人一定會提出質疑的。」