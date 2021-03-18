詹志宏：疫情過後 盼陸儘速移除政治障礙

海基會秘書長詹志宏18日表示，期待大陸當局在2019冠狀病毒疾病疫情過後，能將近幾年來設置的政治障礙儘速移除，讓兩岸正常有序的交流可以逐步恢復。

海基會18日舉辦主題為探討「對中共2021年對台工作會議的觀察與評析」的顧問會議。

海基會指出，詹志宏在會中總結時表示，多年來兩岸民間正常交流活動，已成為兩岸關係良性發展的重要基礎，期待疫情過後，大陸當局能將近幾年來設置的政治障礙儘速移除，讓兩岸正常有序的交流可以逐步恢復。

多名顧問指出，觀察今年以來的兩岸政府相關發言，目前兩岸官方在疫後「恢復交流」上已具有共識。因此，應該為逐步恢復交流作好準備，並以「減少歧視、增加人員直接往來、促進認識機會」為目標。

不過有顧問提及，美中關係、兩岸關係已回不到過去的情景，因此，面對處理未來兩岸及美中台三邊關係時，應該要有新的思維。尤其在大陸對香港實施「國安法」後，如何準確理解大陸當局的交流目的、如何確保未來台灣民眾赴陸人身安全及如何適當規範兩岸人員及貨品流動等，都需要思考。

針對美中關係，多名顧問認為，大陸當局雖然急切想與美方對話，但目前美國政府對大陸的政策尚未明朗，因此大陸只能繼續等待，對台工作持續施壓與統戰，但不至於敢在近期內對台動用武力。