楊鎮浯拜會邱太三提「金廈防疫泡泡」盼重啟小三通

金門縣長楊鎮浯日前率秘書長陳朝金與觀光處處長丁健剛等人，拜會大陸委員會新任主任委員邱太三，雙方針對小三通議題進行會談，縣府也提出「金廈防疫泡泡」方案進行討論，積極爭取陸委會政策支持，盼能在疫情趨緩下，重啟國境大門，改善現階段離島經濟，重現小三通客運通航。

縣府表示，小三通是金門經濟命脈之一，在兩岸交流中，具有重要意義，有效促進兩岸人員、貨物往來，成功打造金廈一日生活圈，小三通的存在對金門在地產業而言，不言可喻，受109年初新冠肺炎疫情影響，暫時關閉小三通國境，如今已屆滿一週年，隨著時間的推移，對離島居民的日常生活與整體的經濟發展，已造成史無前例的巨大影響。

楊鎮浯是在3月15日前往陸委會拜會邱太三，在會談過程中，楊鎮浯指出，隨著疫苗問世，及兩岸疫情趨緩，現已進入後疫情時期，且考量金廈兩門防疫工作把關嚴密，金門始終保持零確診的佳績，廈門疫情也控制得當，當前兩岸疫情朝向樂觀發展情況，金廈兩門做好防疫措施的前提下，以金廈先試先行的精神，建請陸委會可以啟動研議兩地防疫泡泡方案，解決金門鄉親人道、就學或工作等迫切的民生需求。

目前，大陸僅有北京、上海、廈門與成都等4個兩岸直航航點，109年受疫情影響，航班數驟減，全年僅剩10520班次，累積旅客共995791人次，另依據指揮中心統計，目前我國累積確診病例共985例，境外移入共871例，其中自中國大陸境外移入累積病例僅4例，佔比僅0.46%；再者，廈門市已連續396日無出現本土病例，足見廈門市疫情控制得當。