外媒：中方促「習拜會」4月登場

中美外交高層官員會晤在即，華爾街日報今（18）引述消息稱，中方擬要求美方，撤銷川普時期推出的許多針對大陸政策，包括施加於華為和中芯的限制措施；中方有意促成大陸國家主席習近平、與美國總統拜登在4月以視訊方式舉辦「習拜會」。

會晤前夕，大陸外交部表示，對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。中方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。但不指望一次對話就能解決中美間所有問題。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)，周四將在阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤，這是拜登任內中美高級官員首次面對面會晤。

報導引述知情人士稱，中方官員計畫敦促美方取消川普政府對大陸實體和個人實施的制裁和限制措施。希望撤銷的措施包括美國對華為和中芯國際等中企的供貨限制；對中共黨員、中國留學生和中國官方媒體記者的簽證限制，以及關閉大陸駐休斯敦領事館。

而北京已採取對等的反制措施，對美國實體和個人進行了類似的懲罰。消息人士表示，如果美國實施的這些限制被取消或放寬，中方將考慮取消自己的反制措施。

美中高層在阿拉斯加會面，全球頭兩大經濟體終於有機會重塑彼此不穩的關係。美中在科技發展、人權、貿易以及在亞洲的軍事領導上針鋒相對。

美國官員說，這場會議讓華府有機會對中國諸多行徑表達不滿，像是縮限香港自由、在南海擴張海軍軍事勢力、對美國盟國施壓經濟壓力、違反智慧財產權與侵犯網路安全。

華爾街日報分析，大陸的議程與華盛頓方面幾乎沒有重疊，由此可以看出雙方裂痕之深、修復關係難度之大。中方的整個議程反映出北京方面更加自信。