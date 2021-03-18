快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美高層對話將舉行 陸方代表抵美

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人趙立堅。取自大陸外交部官網

中美高層戰略對話即將在美國時間18、19日舉行，據陸媒央視新聞稍早消息，18日凌晨，陸方參與對話的中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及大陸國務委員兼外長王毅率領的中國代表團及其隨行人員抵達美國阿拉斯加州安克雷奇。

美方參加對話的為美國國務卿布林肯與美國安顧問沙利文。

在舉行中美戰略對話前夕，美方宣佈因香港問題再制裁中方官員。大陸外交部發言人趙立堅稱，近日美方出現一系列涉華消極言行，這發生在中美即將舉行高層戰略對話前夕，時機耐人尋味。陸方同意參加美方提議的這次高層戰略對話，體現了陸方對重啟中美交往改善和發展中美關係的誠意和建設性的態度。陸方將在對話中就有關問題表明我們的立場和關切。

趙立堅指出，所有可以談論的議題都是擺在桌面上的。陸方在涉及主權、安全和核心利益的問題上，沒有妥協讓步的餘地，維護自身核心利益的決心和意志堅定不移。對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。美方應與陸方相向而行，本著誠意和建設性態度進行對話，試圖搞「麥克風外交」帶節奏，拉幫結派對華施壓的做法，是枉費心機也毫無用處。

趙立堅強調，陸方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。但陸方也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題。美方應該認識到陸方堅定捍衛自身主權、安全、發展利益的決心。

趙立堅 香港

延伸閱讀

美盟友優先、中盼解除制裁 美中外交高層會晤各有盤算

美中阿拉斯加嚴寒中會晤 難期待破冰

布林肯批中國反民主 籲盟友採取共同行動

韓美2加2會談 北韓非核化列最優先事項

相關新聞

邱太三：恢復陸方商務履約及跨國企業內部調動來台

陸委會主委邱太三下午宣布，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士來臺從事商務履約或跨國企業內部調動，經疫情指揮中心洽各機關研...

中資在台違法獵人頭挖我半導體人才 陳明通：有兩位數

被認為有中資色彩獵人頭公司在台以高薪疑涉違法大舉挖角半導體人才，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，國安局掌握類案件數有...

工研院最強獨角獸為何一夕變中資？

等了8年，由工研院和漢民科技共同投資的第3代半導體新創企業，好不容易成為大中華區唯一能量產車用碳化矽二極體的公司，卻在商機爆發後悄悄解散，關鍵人員全數轉往中國。工研院和漢民科技為何要放棄開始下蛋的金雞母？種種疑雲，牽涉的是台灣科技研發的政策，也揭開兩岸半導體戰爭的真相。

中共停止台產鳳梨輸中 陳明通：中共空嘴薄舌認知作戰

針對中共停止台產鳳梨輸中問題，國安局長陳明通上午在立法院表示，這是中共認知作戰一部分，至於如何解套，最重要是腦筋要通一通...

陳明通：習近平展開第三任期可能性「非常高」

國家安全局長陳明通上午在立法院表示，中共領導人習近平有「非常高」可能，展開其第三任期。

中美高層對話將舉行 陸方代表抵美

中美高層戰略對話即將在美國時間18、19日舉行，據陸媒央視新聞稍早消息，18日凌晨，陸方參與對話的中央外事工作委員會辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。