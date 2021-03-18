中美高層對話將舉行 陸方代表抵美

中美高層戰略對話即將在美國時間18、19日舉行，據陸媒央視新聞稍早消息，18日凌晨，陸方參與對話的中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及大陸國務委員兼外長王毅率領的中國代表團及其隨行人員抵達美國阿拉斯加州安克雷奇。

美方參加對話的為美國國務卿布林肯與美國安顧問沙利文。

在舉行中美戰略對話前夕，美方宣佈因香港問題再制裁中方官員。大陸外交部發言人趙立堅稱，近日美方出現一系列涉華消極言行，這發生在中美即將舉行高層戰略對話前夕，時機耐人尋味。陸方同意參加美方提議的這次高層戰略對話，體現了陸方對重啟中美交往改善和發展中美關係的誠意和建設性的態度。陸方將在對話中就有關問題表明我們的立場和關切。

趙立堅指出，所有可以談論的議題都是擺在桌面上的。陸方在涉及主權、安全和核心利益的問題上，沒有妥協讓步的餘地，維護自身核心利益的決心和意志堅定不移。對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。美方應與陸方相向而行，本著誠意和建設性態度進行對話，試圖搞「麥克風外交」帶節奏，拉幫結派對華施壓的做法，是枉費心機也毫無用處。

趙立堅強調，陸方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。但陸方也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題。美方應該認識到陸方堅定捍衛自身主權、安全、發展利益的決心。