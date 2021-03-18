中資在台違法獵人頭挖我半導體人才 陳明通：有兩位數

被認為有中資色彩獵人頭公司在台以高薪疑涉違法大舉挖角半導體人才，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，國安局掌握類案件數有「兩位數」。

前美國中央情報局反情報部門主管奧臣說，中共情報部門近年積極利用社群網站「領英」（LinkedIn）物色海外科技研究人員，以套取中共需要的歐美國家研究與先進科技成果。

此外，在未經允許下，被認定有中資色彩的「智鈊科技」、「芯道互聯」2家公司，違反兩岸人民關係條例，在台灣以兩倍以上的薪水，挖角我國半導體人才，傳三年來已挖走台積電、聯發科等大廠工程師，人數至少超過兩百人。日前因此兩公司遭到檢調搜索，複訊後顏姓和黃姓負責人，各以10萬元和20萬元交保，是否違反營業秘密法，檢調將持續釐清。

趙天麟表示，檢警調近期破獲中共以假獵人頭公司實質進行挖角工作，究竟是非法挖角還是合法營業秘密，目前還在釐清中，國安局掌握件數有多少？陳明通表示，他想是「兩位數」。

趙天麟表示，這方面法令補足非常重要，用營業秘密法與相關國安法令去作調查，從經濟部可了解，相關防範與刑度成本仍然低，未來這樣的國安法令，即便一是放在營業秘密法，而是回到國安法，他希望中共對台滲透每天都在進行，甚至化整為零在進行，期許國安局情報與反情報工作到各領域去防堵。