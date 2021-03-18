平衡中國大陸 陳明通：川普「釘孤支」 拜登「打群架」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在阿拉斯加與中共中央政治局委員楊潔篪會面，這是拜登政府執政後兩國高層首次會晤。國家安全局長陳明通上午立法院研判表示，美國的對中國大陸的平衡策略不會改變，差別在於川普政府比較喜歡「釘孤支」，拜登政府則喜歡「打群架」。

國安局長陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。面對國民黨立委呂玉玲關切美中2+2高層會談，陳明通表示，中國大陸作為一個區域強權崛起，在歐巴馬政府時期就已看到，所以有一套平衡策略，川普政府更看到，在2017年國家安全報告定義更清楚。但他們方法不太一樣，川普政府比較喜歡「釘孤支」，拜登政府則喜歡「打群架」，團結其他盟友為之。

立委追問，我國有無辦法加入這個區域聯盟，擁有角色？陳明通說，我方（台灣）本身在這裡面的重要性，可看到他們陸續發表的談話，都把台灣當作重要的夥伴關係，已是很清楚的「隱型聯盟」的存在。因為台灣擁有地緣政治的價值，與科技與半導體產業的戰略價值，全世界都很急迫地接近、希望與我國合作，這是國人多年來的努力。一定要有自信，美方應很清楚認知我重要性。