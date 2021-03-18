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中共停止台產鳳梨輸中 陳明通：中共空嘴薄舌認知作戰

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委廖婉如（左）上午在立法院質詢時關切鳳梨輸中問題。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委廖婉如（左）上午在立法院質詢時關切鳳梨輸中問題。圖／取自立法院直播畫面

針對中共停止台產鳳梨輸中問題，國安局長陳明通上午在立法院表示，這是中共認知作戰一部分，至於如何解套，最重要是腦筋要通一通。

國安局長陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。國民黨立委廖婉如關切鳳梨輸中問題，陳明通表示，問題根源是「因為他們要強加一個我們沒辦法接受的框架在我們身上（一中）」，不管執政或在野黨都不可能接受。對於如何解套？最重要是腦筋要通一通。

面對基進黨立委陳柏惟質詢關切同一議題，對中共宣稱台灣輸中鳳梨有介殼蟲等問題，陳明通說，中共並未出示證據，不能「空嘴薄舌」，要拿相片出來作證，否則如何說服人民？他認為這是中共認知作戰一部分，要再蒐集情報研判。

陳柏惟進一步表示，台灣對認知作戰非常有經驗，如過去國小課本有蔣介石看魚兒逆流上游，中國人民要勇敢等情節。陳明通接話說，這與牛頓在蘋果樹下被蘋果打到頭一樣，許多國家教育都一樣，「當然是認知作戰」。

陳柏惟說，台灣其實很有經驗，要請教國民黨，教育台灣人民作認知作戰，對敵作戰。

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