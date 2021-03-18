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陳明通：習近平展開第三任期可能性「非常高」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通(左)上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應(左)質詢，外媒曾報導習近平的接班人是習近平，會否開展其第三任，可能性高還是低？圖/取自立法院直播畫面
國安局長陳明通(左)上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應(左)質詢，外媒曾報導習近平的接班人是習近平，會否開展其第三任，可能性高還是低？圖/取自立法院直播畫面

國家安全局長陳明通上午在立法院表示，中共領導人習近平有「非常高」可能，展開其第三任期。

國安局長陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢表示，外媒曾報導習近平的接班人是習近平，會否開展其第三任，可能性高還是低？

陳明通回應表示，非常高。按過去的經驗，中共二十大明年召開，現在階段應都是在談新任總書記人選，但現在「惦惦沒半聲」，所以結果可預見。

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