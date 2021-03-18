快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中高層對話涉台？ 陸駐美大使：主權問題不會讓步！

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。取自央視網
大陸駐美大使崔天凱。取自央視網

美中高層對話今〈18〉日登場，大陸駐美大使崔天凱提前透過陸媒放話，這次破冰對談，不會為了營造某種所謂的「氛圍」，而在主權問題上做出妥協和讓步。他還說，美國如想借他國取得對話的優勢地位，就有如走夜路唱歌。

美中高層對話今明兩天在美國阿拉斯加州安克拉治市舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅會晤。

對話會前，崔天凱透過大陸媒體聯合採訪時表示，這是美國總統拜登上任以來，中美雙方高層首次面對面溝通，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。

崔天凱強調，美國與其他國家發展雙邊關係的活動不要以第三國為目標，不應損害協力廠商利益。美國如想借此取得談判優勢，就有如走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。

外界預期美中高層對話除了美中互動，還將涉及台灣、香港、甚至新疆議題。崔天凱回應，大陸會在這次會談中清楚地表達立場，不會為了營造某種所謂的氛圍，在這些問題上做出妥協和讓步。

他強調，「在核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。」

崔天凱說，涉及到中國的主權、領土完整、國家統一。在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是我們將在這次會談中清楚表明的態度。

延伸閱讀

美嘗試藉電郵、電話訊息接觸北韓 挨批廉價把戲

美防長：韓美應能及時就戰

美中會前下馬威 美點名制裁24中港官員

布林肯斥人大決定破壞香港選舉制度 再點名24名遭制裁中港官員

相關新聞

美中高層對話涉台？ 陸駐美大使：主權問題不會讓步！

美中高層對話今〈18〉日登場，大陸駐美大使崔天凱提前透過陸媒放話，這次破冰對談，不會為了營造某種所謂的「氛圍」，而在主權...

陸頒「農林22條措施」 台商：將吸引更多台灣農業西進

大陸昨天公布針對台灣農民的「農林22條措施」，在江蘇從事蝴蝶蘭種植的台商黃耿達表示，在大陸，「有政策就會有作為」。在新冠...

秋後算帳 挺反送中香港檢控主任黃華芬遭「除名」

香港反送中運動時，以「法庭檢控主任會」主席名義，向律政司司長鄭若驊發出「警方公然說謊，損害司法制度」電郵的香港東區裁判法...

陳吉仲嗆新瓶舊酒「假惠台真利中」

針對國台辦公布「農林廿二條措施」，農委會主委陳吉仲昨親上火線舉辦記者會表示，一九九七年起，中國大陸不斷發布對台農業優惠，...

農林22條措施／技術外流？ 藍綠首長有異見

大陸對台灣祭出「農林廿二條措施」，雲林縣長張麗善說，雙方應建立互信的農業貿易關係，「兩岸應該坐下來好好談」，綠營首長看法...

陸發布對台農林22條 鼓勵農業台企登陸

大陸暫停台灣鳳梨輸入，引發兩岸口水戰，也傷及台灣農民利益。為表示對台灣農民的重視和支持，大陸昨發布「農林廿二條措施」，鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。