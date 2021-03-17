解放軍新一代防空導彈戰車 稱可攔截隱形戰機超音速導彈

近日，中國航天科工集團第二研究院（簡稱二院）首次披露被稱為「低空獵手」的新一代出口型伴隨式野戰防空導彈系統HQ-17AE，每輛戰車可裝載8發導彈，並可同時制導4發導彈攔截4個目標，具有多目標攔截能力。

消息人士稱，該系統具有攔截高性能目標的能力，具備較強的抗飽和攻擊能力，具備較強的機動能力，可聯網作戰。

北京日報和中新社報導3月8日報導，二院表示，該系統是現代戰爭環境下，野戰末端近程伴隨防空及要地防空的「最佳選擇」。

據瞭解，HQ-17AE是中國航天科工二院中近程防空導彈「飛獴」家族的新成員，該防空系統性能先進，採用全固態相控陣雷達、垂直冷發射、直接力快速轉彎、旋轉尾翼等多項先進技術，系統反應時間短，能適應複雜的戰場電磁環境，單個戰車可以獨立作戰並具備行進間發射能力，多個戰車也可聯網作戰。