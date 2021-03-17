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解放軍新一代防空導彈戰車 稱可攔截隱形戰機超音速導彈
近日，中國航天科工集團第二研究院（簡稱二院）首次披露被稱為「低空獵手」的新一代出口型伴隨式野戰防空導彈系統HQ-17AE，每輛戰車可裝載8發導彈，並可同時制導4發導彈攔截4個目標，具有多目標攔截能力。
消息人士稱，該系統具有攔截高性能目標的能力，具備較強的抗飽和攻擊能力，具備較強的機動能力，可聯網作戰。
北京日報和中新社報導3月8日報導，二院表示，該系統是現代戰爭環境下，野戰末端近程伴隨防空及要地防空的「最佳選擇」。
據瞭解，HQ-17AE是中國航天科工二院中近程防空導彈「飛獴」家族的新成員，該防空系統性能先進，採用全固態相控陣雷達、垂直冷發射、直接力快速轉彎、旋轉尾翼等多項先進技術，系統反應時間短，能適應複雜的戰場電磁環境，單個戰車可以獨立作戰並具備行進間發射能力，多個戰車也可聯網作戰。
作為一款可伴隨機械化部隊作戰的隨行近程防空武器系統，HQ-17AE不但能有效攔截各類固定翼飛機、武裝直升機、無人機、戰術空地導彈、反輻射空地導彈、亞音速巡航導彈，而且還能攔截隱身飛機、超音速巡航導彈及火箭彈。每輛戰車可裝載8發導彈，並可同時制導4發導彈攔截4個目標，具有多目標攔截能力。
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