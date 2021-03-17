美因香港議題制裁大陸官員 北京：已採取反制措施  

北京修改香港選制，美國對此採取反制動作，今日宣布對此前實施旅行限制的14名中方官員增加金融制裁。大陸外交部發言人趙立堅今回應，中方對此堅決反對並予以強烈譴責，已經採取必要的反制措施。

據南華早報報導，美國國務卿布林肯宣稱，這些中方官員「削弱了香港高度自治」。

趙立堅今在大陸外交部例行記者會上稱，美國依據「香港自治法」制裁中方人員，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「嚴重干涉中國內政，充分暴露了美方干涉中國內政、擾亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心」。中方對此堅決反對並予以強烈譴責，已經採取必要的反制措施。

趙立堅強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移」。

他稱，「美方應立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務，干涉中國內政。中方將視情採取有力措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益，維護中方企業和人員的合法權益」。