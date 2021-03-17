中共戰狼外交重現！陸外交部怒轟美日聲明：狼狽為奸

近期有分析認為，中國大陸似有收斂過往戰狼外交的調門，不過，針對美日外長、防長「2+2」會晤後發表聯合聲明，劍指北京行為與現行國際秩序不符，對國際社會構成挑戰，並就台灣、涉港、涉疆等問題表示關切，大陸外交部發言人趙立堅今天怒轟美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，「只不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和汙衊抹黑中國的惡劣例證」。

據澎湃新聞報導，趙立堅今天下午在大陸外交部記者會表示，美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策，嚴重干涉中國內政，妄圖損害中方利益。中方對此強烈不滿，堅決反對。中方已經分別向美日雙方提出嚴正交涉。

他並強調：第一，世界上只有一個體系，那就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。美日沒有資格單方面定義國際關係，更沒有資格將自己的標準強加於人。

第二，中國始終是維護世界和平，促進共同發展的重要力量。中國同112個國家和國際組織建立了夥伴關係，參加了100多個政府間國際組織，簽署了超過500多個多邊條約，是安理會常任理事國中派出維和部隊最多的國家。美國一貫奉行雙重標準，對國際法和國際規則合則用，不合則棄。建國後近250年間，僅有16年沒打過仗，在全球擁有數百個軍事基地，誰是世界和平與安全的最大威脅？國際社會自有公論。

第三，中國在台灣、涉港、涉疆、南海、釣魚台等問題上的立場是一貫的、明確的。中國捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石。中國對南海諸島及其附近島嶼，對釣魚台及其附屬島嶼擁有無可爭辯的主權。美國本土距離南海8300多英里，卻常年派軍機軍艦在南海開展軍事演習和抵近偵察，大搞炫耀武力、脅迫威逼的正是美國。「台灣、涉港、涉疆問題都是中國內政，不容任何外國干涉。美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，只不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和汙衊抹黑中國的惡劣例證。」

第四，美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗，試圖打造反華包圍圈，這完全是逆時代潮流而動。從本地區和世界絕大多數國家求和平、謀發展、促合作的共同期待背道而馳，美日此舉只會給本地區帶來混亂，甚至衝突，只會讓世人越發看清美日同盟禍亂地區和平穩定的真面目。

第五，日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係，不惜引狼入室，出賣本地區整體利益。這種做法令人不恥，不得人心。

第六，中方強烈敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止針對中國的小圈子，立即停止破壞地區和平穩定的大局。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。