陸追趕台積電技術 機構：未來5年需花4.2兆元

大陸、美國與歐盟有意扶植本土半導體產業發展，追趕台積電，但美國行業研調機構IC Insights今（17）分析，不論哪一國政府，如想趕上與台積電及三星的半導體技術，未來五年需花1,500億美元（約新台幣4.2兆元）技術提升。

香港經濟日報報導，針對大陸方面，IC Insights表示，大陸即便有資金，但會受到貿易問題的阻礙，因為貿易問題禁止一些關鍵的製程設備銷到大陸。

IC Insights指出，如果沒有其他半導體廠或政府採取迅速且果斷的行動，台積電及三星將在先進的半導體技術穩居世界領先地位，這些先進的技術將是未來所有高階消費、商業及軍事系統的基石。

IC Insights表示，隨著先進製程發展越來越昂貴，目前僅剩台積電、三星與英特爾三家，其餘廠商都淡出先進半導體邏輯製程技術領域，當中，僅有台積電與三星能居領先地位。

IC Insights稱，這三家公司裡面其中兩家都開始量產7奈米及5奈米，英特爾預計要到2022年才可能量產7奈米，屆時台積電與三星都已開始量產3奈米。

據歷史來看，具最高資本支出水準的半導體廠，也是能夠生產最先進元件的公司。過去27年中，英特爾雖有25年位居前兩大資本支出半導體廠，但去年支出僅約三星的一半。

三星與台積電今年資本支出都將約280億美元，IC Insights預期，英特爾的支出可能再次遠低於三星的一半。

台積電是純晶圓代工廠，7奈米與5奈米需求強勁，去年下半年占營收比重達47%，目前投資主要在擴增7奈米與5奈米產能。IC Insights估計，台積電平均單季資本支出將約69億美元，將較去年第4季支出倍增。

IC Insights指出，台積電與三星今年資本支出合計將至少達555億美元，目前並無其他公司的支出能夠相提並論，預期台積電與三星可能在先進製程技術方面拉大與對手的距離。