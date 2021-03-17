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陸大使要求法議員取消訪台 批企圖「漸進式台獨」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消國會訪台團。 （圖／擷自大陸駐法大使館官網）
大陸駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消國會訪台團。 （圖／擷自大陸駐法大使館官網）

法國政經網路媒體「字母A」（La Lettre A）昨指出，大陸駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。台駐法代表吳志中向中央社表示，台法國會交往已正常化。大陸大使館今（17）日發文，不滿台灣「妄稱」是主權國家。

盧沙野2月18日發出一封關於台灣的信給執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消正在組織的國會訪台團。而據消息指出，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

台灣駐法代表處吳志中代表昨日表示，「中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年。台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化，中國大使無權說三道四」。

對此，大陸駐法大使館官網發文公告稱，「台灣當局在獲悉此信後表現失態，令人瞠目。對中方的嚴正立場大加指責，妄稱台灣是個『主權國家』，炫耀台法『議會』交往正常化。這恰恰暴露了其打著各種幌子搞『外交突破』，企圖實現『漸進式台獨』，破壞中法關係發展的險惡用心。」

中方重申，「一個中國」原則是中法關係的政治基礎，法國參議員作為法國官方機構的公職人員，理應恪守這一原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來。

法國 大使館 台獨

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