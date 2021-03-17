美日2+2會談聚焦台海穩定 陸：不容干涉

美日昨舉行「2+2」會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，如果大陸以強迫手段損害台灣民主，必要時予以反擊。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。

朱鳳蓮說，中方的立場是非常清楚的，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。解放軍將始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，本月10日，美國芬恩號（DDG 113）導彈驅逐艦穿航台灣海峽，這也是美國總統拜登上任以來，美艦第三次通過台灣海峽。朱鳳蓮表示，美艦穿航台灣海峽的行為向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區形勢，破壞危害台海和平穩定。中方堅決反對。