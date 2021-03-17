林鄭：建議立法會成立小組委員會 討論選制修改
大陸人大常委會日前通過修改香港選舉制度的決定，香港行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，建議立法會在內會先成立小組委員會，讓議員討論修改選舉條例事宜，提交建議後可轉為法案委員會，加快立法程序。
據星島網報導，林鄭指出，大陸人大常委會稍後會修改《基本法》附件一及二，大陸中央正聽取社會各界意見，隨後就可推動修改香港相關法律，得到行會同意後，就可提交立法會審議，稍後將依照新例，組織及管理選舉活動。她稱，未來12個月有多場選舉，時間十分緊迫，立法會支持配合不可或缺。
此外，林鄭月娥說，要讓巿民踴躍接種新冠疫苗，政府正研究誘因，包括除涉及通關之外，關於香港社交距離措施有無空間放寬，政府都正在考慮。
林鄭月娥表示，臨床事件專家委員已在嚴重異常事故發生後開會及見媒體，暫時顯示有關事故與疫苗無直接關係，亦有提到現時每日致命疾病數字。
她又說，政府對於失業率升至7.2%感到非常擔心，所以政府早前已推行保就業等措施，但兩地現時無往來及旅遊業無起色等，難以令經濟恢復元氣，所以重點仍在防控疫情，在政府努力以外，亦要巿民配合。
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