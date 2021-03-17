聽新聞
test
0:00 / 0:00
廈門新增1例台灣輸入新冠肺炎確診病例
根據廈門市衛生健康委員會通報，廈門日前又新增1例從台灣輸入的新冠肺炎確診病例。該名確診者是2月27日搭乘華信航空航班AE991由桃園飛抵廈門，於近日被診斷為新冠肺炎確診病例。
截至3月15日24時，廈門市累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例181例，其中從美國輸入的確診病例數最多，達到35例，來自台灣的確診病例也有2例。
根據廈門市衛生健康委員會通報，該名王姓患者，台灣籍。2月27日入境時無發熱等呼吸道症狀，機場核酸採樣後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離醫學觀察。
該名患者入境廈門後2次核酸檢測陰性，3月12日核酸檢測結果為陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，最後診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言