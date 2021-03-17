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廈門新增1例台灣輸入新冠肺炎確診病例

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廈門本月12日新增1例由台灣輸入的新冠肺炎確診病例。（新華社）
廈門本月12日新增1例由台灣輸入的新冠肺炎確診病例。（新華社）

根據廈門市衛生健康委員會通報，廈門日前又新增1例從台灣輸入的新冠肺炎確診病例。該名確診者是2月27日搭乘華信航空航班AE991由桃園飛抵廈門，於近日被診斷為新冠肺炎確診病例。

截至3月15日24時，廈門市累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例181例，其中從美國輸入的確診病例數最多，達到35例，來自台灣的確診病例也有2例。

根據廈門市衛生健康委員會通報，該名王姓患者，台灣籍。2月27日入境時無發熱等呼吸道症狀，機場核酸採樣後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離醫學觀察。

該名患者入境廈門後2次核酸檢測陰性，3月12日核酸檢測結果為陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，最後診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

新冠肺炎 COVID-19

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