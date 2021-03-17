歐盟擬以新疆問題制裁中國 陸回嗆：別無選擇惟有奉陪

據報歐盟將以侵犯新疆人權問題為由制裁中國，將4名人員及1家實體機構列入黑名單。中國大陸駐歐盟使團團長張明表示，中方已注意到相關報導，對此表示嚴重關切，強調若有人執意要搞對抗，中方別無選擇，惟有奉陪。

據星島網報導，張明出席歐洲政策中心舉辦記者會時強調，新疆面臨的問題是反恐、去極端化、反分裂的問題，而不是什麼人權問題，也從來不存在所謂「種族滅絕」、「強制勞動」和「宗教壓迫」、「集中營」等謊言，世界很多國家設立「去極端化中心」、「教育轉化中心」，中方的措施與美國、英國、法國的去極端化做法本質上並無二致。

他並稱，基於謊言搞制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益。中方希望對話，不希望對抗，呼籲歐方三思而行。