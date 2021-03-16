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廈門台協促請政府重啟小三通 陸委會：將進行評估

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
廈門台商協會近日請求協助開放小三通航線，陸委會16日回應，涉及層面多，將進行評估。記者林汪靜／攝影
廈門台商協會近日請求協助開放小三通航線，陸委會16日回應，涉及層面多，將進行評估。記者林汪靜／攝影

廈門台商協會近日致函政府相關單位及民意代表，請求協助開放小三通航線。陸委會16日對此表示，有關廈門台商協會建議政府盡速協助開放小三通，涉及層面多，將進行評估，推動的前提仍然是疫情可控，需先進行疫情的分析及判斷，並了解金門地方民意及防疫能量。

據澎湃新聞報導，廈門台商協會會長吳家瑩表示，小三通為台商台胞及台生往返兩岸首選之便捷、經濟的出行方式，由於疫情蔓延，小三通航線自去年初關閉至今已有一年多之久，給台商、台胞及台生往返兩岸帶來極大不便。他還說，他已經一年多沒回台灣了。

吳家瑩指出，廈門和金門僅相隔幾十公里，不少金門人在廈門工作和上學，沒想到小三通因疫情關閉後，至今未能開放。金門人想回家，需先從廈門坐飛機到台北隔離，再從台北坐飛機到金門，一趟下來，成本好幾萬元。

對此，陸委會16日以書面回覆表示，有關廈門台商協會日前致函本會，建議政府盡速協助開放小三通陳情案，涉及層面多，推動的前提仍然是疫情可控，需先進行疫情的分析及判斷，並了解金門地方民意及防疫能量，有關兩岸互動的部分，也需加以考量。「吳會長的建議，本會十分重視，將納入後續評估參考，也會請海基會協助向吳會長說明。」

陸委會提到，政府暫停小三通是基於防疫，以及尊重地方民意，恢復「小三通」客運，涉及整體疫情、地方民意、防疫能量、兩岸互動等考量，將由疫情指揮中心、交通部、陸委會等相關機關共同進行評估，並在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。

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