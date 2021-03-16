韓媒稱源自中國沙塵暴襲韓 陸反駁中國只是「途經站」

韓媒報導，源自中國的沙塵暴近日侵襲韓國，造成韓國空氣品質嚴重下降。對此，大陸外交部16日反駁，「此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站。」並稱「各方都應該以科學和建設性的態度看待相關問題，避免不必要的炒作和輕易扣帽子。」

韓國媒體「韓聯社」15日報導，「發源於中國內蒙古和戈壁沙漠的沙塵暴」預計16日凌晨至上午將吹進韓國。而16日又報導，「中國十年罕見的沙塵暴」16日通過韓半島西部海域流入南韓，南韓全國各地遭遇沙塵暴天氣。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於16日主持的例行記者會上表示，這是一個老話題，環境和空氣污染問題沒有國界，對其起源等做出結論需要以科學監測和綜合分析為前提。根據中國監測機構分析，此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站。

趙立堅說，「我注意到，蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息，中國輿論沒有因為蒙古國可能是上一站而加以指責。各方都應該以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要的炒作和輕易扣帽子。」

趙立堅指出，中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，也已經取得了明顯的成效。近年沙塵天氣明顯減少，這不僅惠及本國，也為改善當地空氣品質做出了巨大貢獻。此次沙塵天氣說明在環境治理合作方面還有很多事情要做，中方願與各鄰國和國際社會一道，攜手推進本地區和全球環境治理保護，為建設美麗清潔的世界做出積極貢獻。