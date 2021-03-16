張曉明：香港選制「五步曲」辦不成 要以「三步走」

大陸國務院港澳辦副主任張曉明16日表示，完善香港選舉制度整個過程以中央主導的「三步走」的方式進行，如果由港府以「五步曲」啟動，是辦不成的。

綜合港媒報導，大陸全國人大常委會法制工作委員會、國務院港澳辦和中聯辦16日繼續舉行座談會，就落實全國人大關於完善香港選舉制度的決定，聽取特區政府和香港社會各界意見。

張曉明表示，整個過程以「三步走」的方式進行，由全國人大制訂基本框架、之後由人大常委會對選舉產生辦法作具體修改，以及進入香港本地立法階段，修改本地法例。

他指出，中央對事件高度重視，認為如果不是中央主導，而是按照以往做法，由特區政府以「五步曲」啟動，是辦不成的，但強調中央在過程中非常重視聽取社會各界人士意見，包括透過學術研究機構召開研討會，邀請香港各界人士參與。

張曉明稱，這次中央有關部門在港舉行一連串座談會，是一種立法諮詢，讓全國人大在立法之前先走這樣的一個程序，到香港聽取各方面意見。他指出，座談會共有66場，期間考慮到有部分港人上了年紀，要出席座談會並不容易，因此會登門拜訪，聽取超過1,000人的意見。

香港中聯辦主任駱惠寧表示，這次中央提出完善香港特區選舉制度，是繼中央推出《香港國安法》之後，為推動一國兩制行穩致遠採取的一個重大舉措，他留意到行政長官和特區政府很多官員都主動發表支持的意見，不難判定隨著時間的推移，完善選舉制度的重大意義將進一步突顯。