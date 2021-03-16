逆襲！大陸在聯合國反控美、英、澳侵犯人權

面對西方國家指控北京當局在新疆迫害維吾爾族等少數民族，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭展開反擊。陳旭15日在聯合國人權理事會上發言時除說明新疆、香港等地情況，並反過來要求美國、英國、澳洲等國，立即停止侵犯本國和別國人民人權。

根據大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網消息， 陳旭表示，美國、英國、澳洲、加拿大、部分歐盟國家等濫用人權理事會平台，散播虛假信息，對中國無端指責，中方對此堅決反對。

他強調，中國堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就。當前，新疆、西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業。「要把『種族滅絕』的帽子扣到中國頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。」

陳旭說，大陸已多次邀請歐盟國家去新疆看一看，但他們卻以各種理由推脫，不由得讓人懷疑，他們是要利用涉疆問題來服務自己的政治目的。

陳旭還進一步指出，上述國家熱衷於對包括中國在內的發展中國家指手畫腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。

他舉例稱，美國早就犯下「種族滅絕」罪行，大肆驅逐、殺戮印第安人，美印第安人口下降幅度為95%。面對新冠肺炎疫情，美國未能採取有力措施控制疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人。

至於澳洲海外軍人殺害平民，包括兒童。可信報告表明，澳洲有關士兵犯下嚴重的戰爭罪行。

陳旭最後表示，中方敦促上述國家立即停止侵犯本國和別國人民人權，立即停止借人權問題干涉別國內政，為國際人權保護作出真正貢獻。

BBC中文網早前報導，全球50多位專家上周二發布針對新疆維吾爾人遭受迫害的獨立調查報告，報告結論是，北京當局在新疆的行為嚴重違反了聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」，中國政府應為此承擔「國家責任」。

美國創新戰略與政策研究所特殊項目負責人易卜拉欣（Azeem Ibrahim）指出，有「壓倒性」證據支持報告提出的種族滅絕指控。他說，中國「是一個主要的全球大國，其領導人是種族滅絕的設計者」。

報告還提到，「維族人在集中營內外遭受有計畫的酷刑和殘忍、不人道且有辱人格的待遇，包括強姦、性虐待和公開羞辱」。

過去一段時間，西方國家、國際人權組織與專家一再指稱，大陸在新疆設置集中營，關押超過100萬名維吾爾穆斯林和其他穆斯林少數族裔。但北京否認相關指控，強調相關作為是為預防恐怖主義活動，是培訓少數民族就業技能而設置的職業培訓教育中心。