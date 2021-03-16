快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：中美2+2對話可能有三大亮點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
18日至19日，中美將在阿拉斯加舉行2+2高層戰略對話。美聯社資料照片
18日至19日，中美將在阿拉斯加舉行2+2高層戰略對話。美聯社資料照片

上海復旦大學一帶一路及全球治理研究院常務副院長黃仁偉16日在大陸環球時報撰文指出，18日至19日在阿拉斯加舉行中美2+2高層戰略對話，中美在氣候治理、新冠疫情防控和危機管控（包括軍控），可能是三大亮點。

黃仁偉指出，這場對話既不同於美日之間外長加防長的2+2對話，也不同於中美之間曾經多次舉行的經濟與安全戰略對話。可以說，這是中美兩個大國之間重新定位雙邊關係的首創平台。

他認為，這次中美對話很可能成為中美關係的新起點。

黃仁偉指出，中美雙方目前要做止損止跌的事情。民主黨慣以人權、民主作為其對外政策的旗幟，部分政客還會在涉港、涉疆等問題上向大陸發難，甚至用保衛台灣民主作為外衣來支持台獨。中方強調國家核心利益的紅線，這是絕無任何退讓餘地的。如果這時候美方還在推卸甚至轉嫁責任，對中美2+2高層戰略對話必然於事無補。中美雙方應著眼於未來，共同排除舊的障礙，防止產生新的障礙。

他認為，這次中美2+2對話應著眼於擴大合作面。問題是合作什麼，怎樣合作？中方認為，中美在氣候治理、新冠疫情防控和危機管控（包括軍控）等三大領域存在合作空間及合作的必要性，美方對此也有正面的回應，例如氣候治理領域雙方專家組的對話已經相當深入，疫情防控專家也在探討合作的路徑。現在要把專家層面的共識上升為兩國外交的協作機制，這就是2+2對話可能出現的亮點。

黃仁偉指出，只要中美兩國在這三個領域先合作起來，在其他領域排除干擾因素、避免摩擦的可能性就會增加，就可以為中美關係的進一步改善和下一階段發展積累積極因素，逐步建立新的互信。

疫情 一帶一路

延伸閱讀

廣東外貿 前2月同比增逾4成

浙江為18歲以上居民 免費施打疫苗

中國放寬娛樂場所人數限制 暫緩批准涉境外演出

賈慶國：中美不信任程度高 改善關係挑戰大

相關新聞

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

「國家嚴令禁用瘦肉精，但大家交相賊、照樣餵藥也是吃了10多年！」中國官媒《央視》周一晚間播出了一年一度的黑心企業踢爆大會〈3．15晚會〉調查報導，並揭穿了華北的牧羊重鎮——河北省滄州市青縣——畜牧業竟長年對食用肉羊餵食非法「瘦肉精」，其內容物質不只包括低使用風險的萊克多巴胺，更還有高毒性、過去屢屢在中國造成大規模食物中毒的沙丁胺醇與克倫特羅。儘管各級單位在新聞播出後，隨即發動大規模逮捕並控制新聞中的涉案業者，但陽奉陰違的「瘦肉精全面禁令」與各級官民交相賊的「洗肉」私宰問題，卻也讓錯愕而憤怒的中國民眾不免擔心起這起羊肉醜聞，是否只是中國非法瘦肉精肉品的冰山一角而已？

台海局勢有解？美日印澳「四方安全對話」力抗中共？

美國、日本、印度與澳洲四國領導人日前以視訊方式進行「四方安全對話」（Quad）第一屆峰會，討論氣候變遷、疫情等全球危機，並且對「自由與開放的印度洋—太平洋地區」此一重要命題，探討如何因應中國為印太地區帶來的挑戰。值得關注的是，議程中也觸及台海形勢。

逆襲！大陸在聯合國反控美、英、澳侵犯人權

面對西方國家指控北京當局在新疆迫害維吾爾族等少數民族，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭展開反擊。陳旭...

沙塵罩北京／網友質疑：治理多年無效 網友嘲諷：出門忘了騎駱駝

突如其來的沙塵暴成為網上熱議話題，微博上，「北京沙塵」獲2.4億次點擊量。有網友表示，「出門感覺自己忘騎駱駝了」，另一名...

沙塵罩北京／禍因：蒙古國拚經濟 過度放牧毀草原

當北京籠罩在近10年來最大的沙塵暴中之時，而此次沙塵暴的「禍首」蒙古國正在遭遇特大沙塵暴。從3月13日晚到15日上午，特...

沙塵罩北京／南韓媒體「甩鍋」：發源自中國內蒙古

中國北方昨日遭遇近10年最強沙塵暴，英國廣播公司網站（BBC）報導，這場沙塵暴導致空氣污染測量值出現了前所未有的峰值，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。