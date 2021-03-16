陸學者：中美2+2對話可能有三大亮點

上海復旦大學一帶一路及全球治理研究院常務副院長黃仁偉16日在大陸環球時報撰文指出，18日至19日在阿拉斯加舉行中美2+2高層戰略對話，中美在氣候治理、新冠疫情防控和危機管控（包括軍控），可能是三大亮點。

黃仁偉指出，這場對話既不同於美日之間外長加防長的2+2對話，也不同於中美之間曾經多次舉行的經濟與安全戰略對話。可以說，這是中美兩個大國之間重新定位雙邊關係的首創平台。

他認為，這次中美對話很可能成為中美關係的新起點。

黃仁偉指出，中美雙方目前要做止損止跌的事情。民主黨慣以人權、民主作為其對外政策的旗幟，部分政客還會在涉港、涉疆等問題上向大陸發難，甚至用保衛台灣民主作為外衣來支持台獨。中方強調國家核心利益的紅線，這是絕無任何退讓餘地的。如果這時候美方還在推卸甚至轉嫁責任，對中美2+2高層戰略對話必然於事無補。中美雙方應著眼於未來，共同排除舊的障礙，防止產生新的障礙。

他認為，這次中美2+2對話應著眼於擴大合作面。問題是合作什麼，怎樣合作？中方認為，中美在氣候治理、新冠疫情防控和危機管控（包括軍控）等三大領域存在合作空間及合作的必要性，美方對此也有正面的回應，例如氣候治理領域雙方專家組的對話已經相當深入，疫情防控專家也在探討合作的路徑。現在要把專家層面的共識上升為兩國外交的協作機制，這就是2+2對話可能出現的亮點。

黃仁偉指出，只要中美兩國在這三個領域先合作起來，在其他領域排除干擾因素、避免摩擦的可能性就會增加，就可以為中美關係的進一步改善和下一階段發展積累積極因素，逐步建立新的互信。