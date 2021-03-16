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林鄭：美駐港總領事館確診職員之女今早確診

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國駐港澳總領館。（香港電台）
美國駐港澳總領館。（香港電台）

美國駐港澳總領事館兩名職員確診新型肺炎，總領事館被納入強制檢測公告。香港行政長官林鄭月娥表示，當局的檢疫措施嚴格依照法律進行，一視同仁，兩宗確診個案已入院接受隔離，相關確診個案的兩名年幼女兒亦獲安排入院，其中1人今早確診。

據香港電台報導，林鄭月娥出席行政會議前表示，酌情容許年幼兒童毋須入住隔離營的安排一向存在，並非特別為領館人員而設。

至於香港政府的政策是在工作場所發現1宗確診個案時，該場所就要強檢，以免走漏一些沒病徵的感染者。她強調會做好總領館兩宗確診個案的追蹤工作，亦高興總領館已發新聞稿表示，會配合特區政府的檢疫安排。

林鄭月娥並呼籲巿民接種新冠疫苗。她表示，香港新型肺炎個案近日再出現大型感染群組，政府嚴陣以待強化防疫措施，重申走出疫情要靠普及疫苗接種。她提到接種疫苗群組擴大至香港的550萬人口，今早9時起可預約，呼籲巿民盡快接種，又建議如果巿民有家庭醫生，最好到私家醫生診所接種，認為會有更好評估。

她表示，全球於大規模疫情下接種疫苗都有異常事件，目前香港幾宗涉及死亡及中風等個案，經臨床事件評估專家委員會評估後都顯示與疫苗無直接因果關係。

香港 新冠疫苗 林鄭月娥

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