陸國務院：尹宗華出任香港中聯辦副主任

大陸國務院16日公布，由尹宗華出任香港中聯辦（大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）副主任。

公開資料顯示，尹宗華現年56歲，浙江人，南開大學經濟學博士，長期在商務部（對外經濟貿易部）工作，曾任駐歐盟使團公使銜經濟商務參贊，後來擔任商務部國際經貿關係司司長、世界貿易組織司司長、中國貿促會副會長。

2019年3月，尹宗華擔任大陸全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，成為副部級官員，與港澳政協委員有廣泛接觸，對香港事務也有所掌握。

此外，香港原定去年舉行立法會換屆選舉，但因新冠疫情延後至今年9月5日，香港特區行政長官林鄭月娥16日出席行政會議前表示，立法會選舉會如期於9月5日舉行有難度，待政府掌握更準確的資訊後，會再公布選舉的日期。