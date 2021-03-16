林鄭月娥坦言：9月5日舉行立法會選舉有難度

香港原定去年舉行立法會換屆選舉，但因疫情押後至今年9月5日，近日大陸全國人大會議通過修改香港選舉制度，或令選舉日有變數。香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，立法會選舉會如期於9月5日舉行有難度，待政府掌握了更準確的資訊後，會再公布選舉的日期。

據星島網報導，林鄭月娥表示，據香港立法時間表，第7屆立法會選舉於今年9月5日舉行，由於仍需要等待人大修正基本法相關附件後，才能進行啟動香港立法程序，過程密集及緊湊，目前距離選舉日期只有5個多月，因此要如期進行有很大的難度，待政府掌握了更準確的資訊後，會再公布選舉的日期。

至於大陸國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任、《基本法》委員會副主任張勇等大陸中央官員，昨天開始赴港三日，進行六十多場座談會，就人大常委會就「完善香港選舉制度」的決定聽取意見。林鄭月娥指出，感謝大陸中央派出隊伍來港舉辦數十場座談會。她指在人大作出決定前，已向北京提交了意見，但意見詳細內容則不方便透露。