快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林鄭月娥坦言：9月5日舉行立法會選舉有難度

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港特首林鄭月娥。（香港電台）
香港特首林鄭月娥。（香港電台）

香港原定去年舉行立法會換屆選舉，但因疫情押後至今年9月5日，近日大陸全國人大會議通過修改香港選舉制度，或令選舉日有變數。香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，立法會選舉會如期於9月5日舉行有難度，待政府掌握了更準確的資訊後，會再公布選舉的日期。

據星島網報導，林鄭月娥表示，據香港立法時間表，第7屆立法會選舉於今年9月5日舉行，由於仍需要等待人大修正基本法相關附件後，才能進行啟動香港立法程序，過程密集及緊湊，目前距離選舉日期只有5個多月，因此要如期進行有很大的難度，待政府掌握了更準確的資訊後，會再公布選舉的日期。

至於大陸國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任、《基本法》委員會副主任張勇等大陸中央官員，昨天開始赴港三日，進行六十多場座談會，就人大常委會就「完善香港選舉制度」的決定聽取意見。林鄭月娥指出，感謝大陸中央派出隊伍來港舉辦數十場座談會。她指在人大作出決定前，已向北京提交了意見，但意見詳細內容則不方便透露。

香港選舉 立法會 林鄭月娥

延伸閱讀

香港新冠疫苗接種「龜速」全港接種要等到2023年

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任特首

林鄭月娥：對完善香港選舉制度感到「圓滿」

林鄭感謝北京為港「解困」 新制度恐影響立法會選舉

相關新聞

林鄭：美駐港總領事館確診職員之女今早確診

美國駐港澳總領事館兩名職員確診新型肺炎，總領事館被納入強制檢測公告。香港行政長官林鄭月娥表示，當局的檢疫措施嚴格依照法律...

陸國務院：尹宗華出任香港中聯辦副主任

大陸國務院16日公布，由尹宗華出任香港中聯辦（大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）副主任。

林鄭月娥坦言：9月5日舉行立法會選舉有難度

香港原定去年舉行立法會換屆選舉，但因疫情押後至今年9月5日，近日大陸全國人大會議通過修改香港選舉制度，或令選舉日有變數。...

兩會後中共首次財經會議 聚焦平台經濟與碳中和

中共總書記習近平15 日召開中央財經委員會會議，會議聚焦在平台經濟的監管與發展，以及規劃如期實現在2030年前「碳達峰」...

高層會前 陸批美竊聽竊密駭客

美中高層阿拉斯加會晤前，美國聯邦傳播委員會（FCC）十二日認定五家中國企業對美構成國安威脅。為此，大陸外交部發言人趙立堅...

反送中紀錄片「理大圍城」 香港院線上映前一刻喊卡

一部敘述香港「反送中」運動示威者前年占領理工大學並被防暴警察包圍的紀錄片「理大圍城」原定今天公開上映，但相關戲院在最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。