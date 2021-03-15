陸學者：中美合作不是一方對另一方的恩賜

中美外交高層將於3月18日展開對話，外界預料會談將是「坦率而艱難」。大陸外交學院副院長王帆撰文指出，中方雖然認同中美高層磋商，但也絕不會吞下犧牲核心利益的苦果，強調「中美合作不是一方對另一方的恩賜」。

據環球網，王帆指出，中美之間已超越簡單合作的時代，兩國合作形式也會與以前不同，中國不能也不會為了合作而合作。如果美國以合作為誘餌、以合作為手段向中國施加各種壓力，依然將打壓中國作為根本目的，不改變以往對中合作是為了繼續以另一種方式削弱中國的做法，或者只是把這種合作視為一種權宜之計，把合作的目的當做惡性競爭的一種掩飾，那麼這種合作的意義也是不大的。以強凌弱，附帶不平等條件的合作，中國不能接受。

王帆表示，在美國合作信譽和國際信譽已經大跌的今天，中方有必要保持必要的警惕。冷戰結束以來，美國做過很多出爾反爾的事情，比如全球化是美國等發達國家發起的，但是美國後來又反全球化，大搞貿易保護主義。聯合國也是美國和蘇聯在二戰後共同倡議建立的，但是美國成了不交會費或拖欠會費的國家。這些都體現出美國對所有國際機制或國際組織所持的態度：在美國看來，多邊機制和國際合作平台都是為美國利益服務的，為美國霸權所用的。所有國家一律平等，不干涉內政是聯合國憲章的宗旨，但是美國偏偏可以公然踐踏。中方從來不能對與美國的合作抱有不切實際的幻想。

他認為，未來的中美合作必須是平等、互利、雙方自願的，同時也是互動的，不以一方單純要求另一方改變為前提，不能附帶可能傷及對方核心利益的任何條款和要求，不能改變合作共贏的基本屬性，不能隨性更改合作的範圍和條件。如果喪失了合作共贏的基本要求，中美合作就只能淪為桌面上的擺設，隨時可以丟棄。

王帆說，中美之間的合作本身不是目的，未來的合作必須以共贏為基礎。中國不會為了單純的合作，為了合作的形式而與美國進行合作。中方也不會因為美國在某些領域願意合作就表現出感恩戴德的樣子，更不會把中美重啟合作視為美國送給中國的大禮。