快訊

指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：中美合作不是一方對另一方的恩賜

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中美外交高層將於十八日展開對話。（路透）
中美外交高層將於十八日展開對話。（路透）

中美外交高層將於3月18日展開對話，外界預料會談將是「坦率而艱難」。大陸外交學院副院長王帆撰文指出，中方雖然認同中美高層磋商，但也絕不會吞下犧牲核心利益的苦果，強調「中美合作不是一方對另一方的恩賜」。

據環球網，王帆指出，中美之間已超越簡單合作的時代，兩國合作形式也會與以前不同，中國不能也不會為了合作而合作。如果美國以合作為誘餌、以合作為手段向中國施加各種壓力，依然將打壓中國作為根本目的，不改變以往對中合作是為了繼續以另一種方式削弱中國的做法，或者只是把這種合作視為一種權宜之計，把合作的目的當做惡性競爭的一種掩飾，那麼這種合作的意義也是不大的。以強凌弱，附帶不平等條件的合作，中國不能接受。

王帆表示，在美國合作信譽和國際信譽已經大跌的今天，中方有必要保持必要的警惕。冷戰結束以來，美國做過很多出爾反爾的事情，比如全球化是美國等發達國家發起的，但是美國後來又反全球化，大搞貿易保護主義。聯合國也是美國和蘇聯在二戰後共同倡議建立的，但是美國成了不交會費或拖欠會費的國家。這些都體現出美國對所有國際機制或國際組織所持的態度：在美國看來，多邊機制和國際合作平台都是為美國利益服務的，為美國霸權所用的。所有國家一律平等，不干涉內政是聯合國憲章的宗旨，但是美國偏偏可以公然踐踏。中方從來不能對與美國的合作抱有不切實際的幻想。

他認為，未來的中美合作必須是平等、互利、雙方自願的，同時也是互動的，不以一方單純要求另一方改變為前提，不能附帶可能傷及對方核心利益的任何條款和要求，不能改變合作共贏的基本屬性，不能隨性更改合作的範圍和條件。如果喪失了合作共贏的基本要求，中美合作就只能淪為桌面上的擺設，隨時可以丟棄。

王帆說，中美之間的合作本身不是目的，未來的合作必須以共贏為基礎。中國不會為了單純的合作，為了合作的形式而與美國進行合作。中方也不會因為美國在某些領域願意合作就表現出感恩戴德的樣子，更不會把中美重啟合作視為美國送給中國的大禮。

延伸閱讀

籃球／像大人打小孩！美國超狂高中生 單場42籃板嚇壞眾人

華府北京將會談 王丹：盼美施壓釋放中國政治犯

法院裁定美國軍方說法說服力不足 小米暫時擺脫禁止投資危機

馬友友打第2劑疫苗後即興演奏 網友大讚撫慰人心

相關新聞

台梵邦交拉警報？ 陸方指中梵續簽協議有助建交

中國大陸與梵蒂岡去年10月續簽關於主教任命的臨時協議，為期2年。日前在北京出席大陸全國兩會的大陸全國政協委員、中國天主教...

陸學者：中美合作不是一方對另一方的恩賜

中美外交高層將於3月18日展開對話，外界預料會談將是「坦率而艱難」。大陸外交學院副院長王帆撰文指出，中方雖然認同中美高層...

緬甸示威者怒火燒向北京 多家中資企業遭打砸搶燒

緬甸情勢持續惡化，由於不少緬甸民眾懷疑大陸在背後支持緬甸軍方，示威者怒火因此開始燒向北京當局。據央視新聞報導，自當地時間...

北京遇嚴重沙塵暴 早晨猶如黃昏

北京今晨遭遇今年以來範圍最大、強度最強的沙塵天氣，PM10濃度飆升，早晨猶如黃昏。受此影響，今上午北京出現交通擁堵，當地...

兩會陷霧霾 揪鋼鐵業造假偷排

北京、天津、河北近期霧霾再現，空氣汙染嚴重，大陸生態環境部長黃潤秋近日走訪北京主要汙染源、河北唐山的鋼鐵企業，結果遭到當...

民陣傳被盯上 7團體退出求自保

香港民間人權陣線（民陣）日前被傳可能會因觸犯港版國安法而遭取締。民陣雖否認指控，但籲成員團體自行決定去留。而截至昨日，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。