緬甸示威者怒火燒向北京 多家中資企業遭打砸搶燒

緬甸情勢持續惡化，由於不少緬甸民眾懷疑大陸在背後支持緬甸軍方，示威者怒火因此開始燒向北京當局。據央視新聞報導，自當地時間14日下午至傍晚，緬甸仰光多個工業區超過20家工廠遭人縱火和打砸，涉及的企業多為中資企業或中緬合資企業，以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主。

報導稱，縱火者大多騎著摩托車，帶有鐵棍、斧子和汽油桶，衝進工廠後先是打砸和恐嚇工廠值班人員，之後便開始縱火。目前，尚無法確定縱火者身分。有部分中方人員在工廠遭受衝擊後失聯，目前各方正在緊急聯絡中。

大陸駐緬甸大使館指責，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣，要求緬甸採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。大陸駐緬甸大使館也再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

環球時報指出，這些打砸的發生顯然受到有組織的謀劃和鼓動。推特上就有帳號發文向緬甸軍政府警告：如果有一名平民被殺，就會有一家中國工廠化為灰燼。該帳號的官方認證是「緬甸人權網絡（BHRN）創始人兼執行主任」，BHRN成立於2015年，總部設在倫敦。

環球時報15日的社論指出，不對緬甸局勢進行強干預，同時盡自己所能推動緬甸依法和平解決危機，是中國的一貫外交政策。中國是緬甸各方的朋友，而且無論誰當政，緬甸都與中國保持友好合作關係。

社論稱，中國是區域內最強大的國家，奉行尊重各國內政的政策。緬甸各方都希望中國支持他們，但拿中資工廠當人質，做緬甸內部鬥爭的槓桿，這絕不能允許。

環球時報要求，「那些惡意抹黑中國立場，煽動攻擊中資企業的力量是中緬兩國人民的共同敵人，他們必須受到嚴懲」。

據新華社報導，緬甸國家管理委員會已於14日晚宣布，在仰光部分地區實施軍事管制。

緬甸去年11月舉行聯邦議會選舉，由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）獲得半數以上聯邦議會席次。但緬甸軍方指控選舉存在舞弊，要求選舉委員會展開調查，並推遲召開新一屆聯邦議會會議。

今年2月1日凌晨，緬甸軍方突然發動政變，緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及NLD部分高層遭軍方扣押。緬甸軍方隨後宣布實施為期一年的緊急狀態，國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊。2月2日，緬甸國家管理委員會成立，敏昂萊任委員會主席。