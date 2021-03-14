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中美高層會談為何選在安克拉治？陸官媒解答了

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中美外交高層將於十八日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行會談。歐新社
中美外交高層將於十八日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行會談。歐新社

中美外交高層將於十八日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行會談，是拜登政府上任後，雙方高層首度會面，外界好奇為何選在安克拉治，大陸官媒刊文解讀原因，當地與北京和華府距離相等，疫情也較緩和，而且大陸國家主席習近平曾在此停留，當地美方官員對北京較友好等都是原因。

據中新社微信公眾號刊文，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅將與美國國務卿布林肯、國安顧問蘇利文於18日至19日在安克拉治舉行中美高層戰略對話。有國際媒體預測，此次會晤將「坦率而艱難」，或將決定兩國關係的未來走向。

為何選地安克拉治？文章解釋，這其中既有歷史淵源也有現實考量。就現實而言，從地理位置上考慮，阿拉斯加州位於北美大陸西北端，不與美國本土相連，安克拉治與北京和華盛頓的距離相當。其次在新冠肺炎全球大流行的背景下，阿拉斯加州屬於全美疫情控制較好的州。

而就對中往來而言，安克拉治與中國頗有淵源。從國家層面看，2017年4月，習近平在中美元首會晤後回大陸途中，在安克拉治作技術經停，會見了時任阿拉斯加州州長沃克。習在會見中指出，地方合作是中美關係中最具活力的組成部分之一。阿拉斯加州和安克拉治市是中美關係發展歷程的參與者和見證者。

再從地方交流來看，大陸黑龍江省省會哈爾濱與安克拉治是友好城市。哈爾濱在地理上是中國大陸飛北美距離最近的大城市，距離安克拉治市5500公里，兩座城市有著30多年的友好交往歷史。此外，阿拉斯加也是當年中美開通直航時，因飛行技術限制中途必須經停加油的一站，就中美交流而言，意義特殊。

至於會談將涉及哪些議題？文章引述美方此前表態，將提到香港、新疆、經濟等方面的挑戰和關切、新冠疫情透明度等議題；雙方也會討論有合作機會的領域。大陸外交部發言人趙立堅則表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話，中方也將在此次對話中表明立場。雙方應準確把握彼此政策意圖，增進相互了解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。

文章認為，作為中美兩國元首除夕通話之後的落實行動，兩國外交主管官員展開面對面交流，可謂雙方在重建中美關係的過程中邁出的第一步。

文章並坦言，雖然一次對話不能解決所有問題，但展開對話即是一個重要開端。通過對話增加相互了解、探索重建對話機制來管控分歧，本身就具有重要意義。中美關係的歷史證明，只要相向而行，付出努力，兩國完全可以通過對話化解矛盾分歧，通過合作擴大共同利益。中美兩國人民是有智慧、有能力的，雙方還是要相互尊重、平等相待地進行對話溝通。希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。

阿拉斯加 北京 美中關係 拜登 習近平

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